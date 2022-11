Twintigtal valse kredietverstrekkers opgespoord: met deze tips word je niet het slachtoffer van oplichting

Spaargids.beStel: je hebt behoefte aan extra budget en wenst daarvoor een krediet aan te gaan. Alleen weet je niet welke kredietverlener je daarvoor het best aanspreekt. Is degene die je de laagste rentevoet aanbiedt te vertrouwen? En is het wel veilig om te kiezen voor degene die je snel en gemakkelijk het ruimste bedrag kan verschaffen? Spaargids.be zocht het uit.

Op het internet en via sociale media doen obscure kredietverleners voorstellen die bijzonder aantrekkelijk ogen. Ze bieden op het eerste gezicht ruim meer dan wat je bij je bank of bij een andere gangbare kredietinstelling kan krijgen.

In elk geval is het oppassen met kredietverleners, waarvan je nooit eerder hebt gehoord. Valse kredietgevers schrikken er ook niet voor terug om namen of logo’s te gebruiken van legitieme financiële dienstverleners. Het gaat om niet-vergunde kredietgevers die je geld willen aftroggelen. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft de voorbije maanden een twintigtal van die valse kredietverstrekkers opgespoord.

Enkele aanbevelingen

Om niet het slachtoffer te worden van frauduleuze praktijken, doet de FSMA deze aanbevelingen:

• Zo moet je op je hoede zijn voor iemand die je uit het niets een krediet aanbiedt.

• Als de zogenaamde ‘kredietgever’ je vraagt om eerst een geldsom te betalen voordat je het krediet krijgt, dan is dat niet normaal.

• Als een ‘kredietverstrekker’ grote bedragen ter beschikking stelt aan een lage rentevoet, dan heb je alle reden om wantrouwig te zijn. Wanneer iets te mooi is om waar te zijn, is dat ook meestal zo.

• Het is belangrijk om eerst na te gaan of de aanbieder over de nodige vergunning of inschrijving beschikt. Dat kan je achterhalen via de lijst met kredietgevers op de website van de FSMA.

Welke bescherming heb je?

Kredietverleners moeten zich aan een aantal regels houden die wettelijk zijn bepaald. We geven er enkele mee.

• Zo mogen ze klanten geen krediet opdringen. Daarom moet reclame over kredieten aan wettelijke voorwaarden voldoen.

• Zit een klant samen met een kredietverlener, dan moet die duidelijke informatie geven over de kredieten die hij aanbiedt. Hij is verplicht de klant gratis een infofiche (SECCI-formulier) te overhandigen. Daarin vindt de klant alle vermeldingen die nodig zijn, wil hij verschillende kredieten vergelijken.

• Het type krediet dat de kredietgever voorstelt, moet rekening houden met het doel van het krediet en moet het best passen bij de familiale en financiële situatie van de klant. De kredietgever is ook verplicht na te gaan hoeveel de klant maandelijks kan terugbetalen.

• Kiest de klant voor een bepaalde lening, dan moet de kredietgever een kredietovereenkomst opstellen. Nadat de klant die heeft ondertekend, heeft hij nog veertien dagen bedenktijd. Dan kan de klant nog beslissen om de lening niet aan te gaan. Wel moet hij dat bevestigen via een aangetekende brief.

Geld ‘verdienen’ door een lening af te betalen: zo weet je of je goede of slechte schulden maakt.

