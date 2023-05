Tweedeverblijftaks van kustgemeente Knokke onwettig verklaard

Het hof van beroep in Gent heeft in een arrest de tweedeverblijfstaks van de gemeente Knokke onwettig verklaard. Het hof besliste dat de taks discriminerend is ten opzichte van mensen die gedomicilieerd zijn in de gemeente, want zij betalen geen aanvullende gemeentebelasting. Consumentenorganisatie Testaankoop reageert tevreden.

Sinds 2021 helpt Testaankoop de eigenaars van een tweede woning in de gemeenten Koksijde, De Panne en Knokke om de belasting die ze jaarlijks moeten betalen aan te vechten. De tweedeverblijfstaks schommelt volgens Testaankoop in 2023 tussen 644 en 1.239 euro per woning. In maart van dit jaar behandelde het hof van beroep in Gent een zaak van een dame met een tweede verblijf in Knokke. De rechtbank van Brugge had haar eerst in het ongelijk gesteld, maar het hof van beroep vernietigde nu die beslissing. Volgens de eigenares van de woning in Knokke is het gelijkheidsbeginsel geschonden door een onderscheid te maken tussen eigenaars van een tweede verblijf en eigenaars die er hun domicilie hebben.

Volgens de gemeente Knokke ontmoedigt de belasting de tweede verblijven in de dorpskern van Heist, Knokke, Ramskapelle en Westkapelle. De gemeente wil hiermee een ‘coherent sociaal leven’ in de dorpen behouden. Ze argumenteert ook dat het grote aantal tweede verblijvers grote kosten met zich meebrengt. Zo moet de capaciteit bij de lokale politie en brandweer verhoogd worden tijdens de weekends en vakantieperioden. De politie moet ook meer woningen controleren tegen inbraak.

Het hof veegt dat argument van tafel. “Mede rekening houdend met het feit dat ongeveer 80 procent van de lokale fiscale ontvangsten van de gemeente afkomstig zijn uit de tweedeverblijfsbelasting, kunnen minstens vragen worden gesteld bij de waarachtigheid van de gegeven verantwoording.”

Vermits de gemeente Knokke geen gemeentebelastingen heft, oordeelt het hof dat de belasting op tweede verblijven tegenstrijdig en onwettig is. “Het vestigen van een belasting enkel in hoofde van de eigenaars van tweede verblijven kan in die omstandigheden op geen enkele objectieve en redelijke manier worden verantwoord als een vorm van compensatie ten aanzien van de gemeentebelasting aangezien deze niet wordt gevestigd in hoofde van de inwoners van de gemeente”, besluit het hof in zijn arrest.

Hoewel dit een enkele beslissing is in een geïsoleerde zaak, is volgens Testaankoop de boodschap duidelijk. Eind mei worden andere zaken van leden van Testaankoop door dezelfde advocaten gepleit voor de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. Testaankoop hoopt dat de rechtbank anders zal oordelen na de beslissing van het Hof van Beroep.

Het arrest van het hof van beroep is gebaseerd op het belastingreglement van de gemeente Knokke, dat betrekking heeft op de belastingen van de jaren 2020 tot 2025. Tenzij het hof van mening zou veranderen, zal ze dus alle tweedeverblijfstaksen van die jaren nietig verklaren. Dit arrest is volgens Testaankoop ook bemoedigend voor mensen die gelijkaardige taksen hebben betaald in Koksijde en De Panne.

