Tweede stakingsdag bpost: chauffeurs leggen vandaag het werk neer HA

08 november 2018

08u42

Bron: Belga 6 Geld Bij bpost hebben de posttransporten gisteren om 22 uur het werk neergelegd. Het gaat om de tweede actie van het bedrijf tijdens een vijfdaagse staking. Gisteren werd in de sorteercentra al actiegevoerd. Morgen staken de postbodes. De acties hebben een impact op de post- en pakjesbedeling.

Voor de tweede dag op rij wordt er gestaakt bij bpost. Sinds gisterenavond 22 uur rijden er geen posttransporten, de schakel tussen de sorteercentra en de uitreikingskantoren, meer uit. De krantenbedeling vandaag zou in orde komen, zo verwacht Barbara Van Speybroeck, woordvoerster van bpost.

Waarom wordt er gestaakt?

De werknemers van het postbedrijf staken tegen de te hoge werkdruk en besparingen. Na de staking in de sorteercentra en de posttransporten zijn de bonden nog van plan te staken bij de postbodes (9 november), aan de loketten, bij de administratie en de callcentra (12 november) en bij de pakjesverwerking (13 november).



De vakbonden en directie gaan vandaag wel weer rond de tafel zitten. Over de plaats en het uur van dat overleg wordt niet gecommuniceerd.

Dit betekent de poststaking voor u:

Krijgt u deze week nog brieven?

Tot en met morgen moet u rekening houden met zware hinder bij de postbedeling. Een brief die gisteren gebust werd, komt in het allerbeste geval maandag toe. De postbodes staken morgen pas, maar aangezien de sorteercentra gisteren het werk neerlegden en de posttransporten vandaag actievoeren, valt er weinig te verdelen.

De staking heeft ook gevolgen voor de uitvaartsector, want heel wat rouwbrieven geraken niet op tijd in de bus. “Een staking van vijf dagen is voor ons als sector zeker nefast, maar meer nog voor de families die ermee te maken krijgen”, zegt Bruno Quirynen, voorzitter van de Uitvaartunie De sector zegt zich te beraden over rouwcommunicatie op een andere manier.

Wat met pakjes?

“Een aantal pakjesafdelingen is geïntegreerd in de sorteercentra en heeft eenzelfde ingang. Als daar gisteren een piket stond, is het weinig waarschijnlijk dat de pakjes erdoor zijn geraakt”, aldus de bonden. Dat betekent dat uw bestelling van Coolblue of Zalando - beide bedrijven werken in ons land exclusief met bpost - wellicht later geleverd wordt. Schoenenketen Torfs zal wel op tijd kunnen bezorgen: zij schakelt tijdens de staking tijdelijk PostNL in.

En wordt uw krant bezorgd?

Voor de bedeling van kranten en tijdschriften wordt vandaag geen hinder verwacht. “En wij hebben er ook baat bij dat de kranten bezorgd worden, want wij zullen erin staan”, knipoogt een vakbondsman. Enkel morgen - als de postbodes staken - blijft u mogelijk op uw honger zitten. Zaterdagochtend valt uw weekendkrant wel weer gewoon in de bus.

Wie als abonnee geen krant ontvangt, kan zijn abonnement met één exemplaar verlengen via deze link of de digitale krant downloaden op onze website of via de app.