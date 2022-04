Tweede land kiest Bitcoin als officieel betaalmiddel

Jobat 9 op de 10 willen niet tot 67ste werken: zo kan je vroeger met pensioen

Om de pensioenen betaalbaar te houden, zullen we langer moeten werken. De overheid kondigde aan de wettelijk pensioenleeftijd in 2025 op te trekken naar 66 jaar. In 2030 komt daar nog een jaartje bij en zullen we pas op ons 67ste met pensioen kunnen. Voor ruim 9 op de 10 werknemers is dit slecht nieuws: een ondervraging van HR-dienstverlener Securex bracht aan het licht dat 91,5 procent het niet ziet zitten om tot hun 67ste actief te blijven. Wat kun je doen als je je fysiek of mentaal niet in staat voelt om tot die leeftijd te werken? Jobat.be schetst de mogelijkheden.

26 april