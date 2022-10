Tweede bank verhoogt de rente op het spaarboekje: de spaarrente gaat van 0,09% naar 0,30%

De ME3-rekening heeft alleen een basisrente. Die ontvang je voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat. Tot nog toe was dat 0,13% bruto, voortaan wordt het 0,43% bruto. Na aftrek van roerende voorheffing blijft daar nu netto 0,30% in plaats van 0,09% van over. Een getrouwheidspremie, die geldt voor bedragen die een jaar ongewijzigd op de rekening blijven staan, is er niet.