Twee uur fonduen met Kerstmis of Nieuwjaar: dit is wat het je kost aan stroom

Fondue brengt de sfeer van de après-skihut naar je thuis. Mooi meegenomen: de gastvrouw of -heer hoeft er de tijdens de feestavond niet de hele tijd voor in de keuken te staan.

Je kan bij de slager, supermarkt of delicatessenzaak fondueschotels aankopen of vooraf zelf originele gerechtjes samenstellen. Zowel hapjes, voorgerecht, hoofdgerecht als dessert nodigen uit tot creativiteit. Van kaasfondue, over de traditionele fondue bourguignonne, tot een visfondue: alles is mogelijk. Afsluiten kan met een hemelse chocoladefondue. Kerstverlichting aansteken? Zoveel betaal je daarvoor bij de huidige energieprijzen .

Kostprijs avondje fondue

Een fonduetoestel koop je al aan voor enkele tientallen euro’s. De meeste uitvoeringen beschikken over zes tot acht fonduevorkjes. Om de verbruiksfactuur van een avondje fonduen te meten, gaan we uit van een toestel met een vermogen van 1.300 watt en een inhoud van drie liter.

Rekenvoorbeeld • Het verbruik van elektrische toestellen ga je na aan de hand van deze formule: [aantal uren gebruik] x [aantal dagen gebruik] x ([vermogen toestel uitgedrukt in watt] / 1000) = aantal kWh • We veronderstellen dat je het toestel twee uur inschakelt en komen op die manier bij volgende berekening: 2 uur x 1 dag x 1.300 watt/1000 = 2,6 kilowattuur • De mediaan energieprijs via Mijnenergie.be bedraagt in december 57,34 eurocent per kilowattuur. Een fondueavondje kost je dus 1,49 euro aan elektriciteit.

Brandveilig fonduen

Je kijkt best uit wanneer je met verdeelstekkers twee of meer toestellen gebruikt. Een verdeeldoos voor twee apparaten kan vaak maar 3.500 watt aan. Drie zulke toestellen op eenzelfde verdeelstekker veroorzaakt overbelasting, met kortsluiting en brand tot mogelijk gevolg. Je sluit de fonduestellen dus best op aparte stopcontacten aan als het verbruik te hoog is.



