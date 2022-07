Twee miljoen Belgen zijn coöperant

“Na een winst van 840 procent volgde er een terugval”: onze geldexpert legt uit hoe je best (niet) investeert in gezonde voeding

Expert geeft advies voor moeilijke beurstijden: “Defensieve sectoren halen stabiele winsten, of de economie het nu goed of slecht doet”

De coöperatieve beweging kreeg 15 jaar geleden de wind in de zeilen met de komst van de windmolenparken. De intrestvoeten stimuleerden veel Belgen om hun spaargeld in zulke alternatieve beleggingen te investeren.

Volgens Do It Coop, dat coöperatieve projecten in Franstalig België begeleid, zijn coöperaties opvallend veerkrachtig. Zo bleef 74 procent van de coöperaties die in 2016 opgericht werden langer dan vijf jaar bestaan, terwijl het in het geval van de kmo’s maar om 68,7 procent ging.