Twee mama's of papa's, wat betekent dat voor de erfenis van het kind? Vermogenexperte legt uit hoe je als holebikoppel je nalatenschap beschermt

EXCLUSIEF. De supermarkt­oor­log. Grijpt Nederland de macht? Expert waarschuwt voor lot van Belgische supermark­ten

Blijven straks alleen nog buitenlandse supermarkten over in ons land? We doen nu al massaal onze inkopen over de grens en de macht van Nederland is groot: “Wat Albert Heijn doet, is extreem marktverstorend”, zegt expert Pierre-Alexandre Billiet. Hoeveel verdienen de Belgische supermarkten? En hoe groot is het verschil met onze buurlanden? Deze grafieken liegen er niet om.