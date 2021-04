Twee kandidaat-overnemers brengen bod uit op Neckermann

Twee partijen hebben een overnamebod uitgebracht op Neckermann, de reisorganisator die in februari bescherming tegen schuldeisers heeft gevraagd. Dat melden de gerechtsmandatarissen. De beide kandidaat-overnemers - het zou gaan om twee investeringsbedrijven - zouden het gros van het personeel aan boord willen houden, zo vernam Belga uit goede bron.

De gerechtelijke mandatarissen willen de beide opties dinsdag tijdens een ondernemingsraad toelichten en voorleggen aan het personeel. Dat moet zijn zegen geven en duidelijk maken of het wil meestappen in de nieuwe financiering. Wanneer alle personeelsleden zich hebben uitgesproken over de kwestie, gaat het dossier naar de ondernemingsrechtbank. Die zal de knoop doorhakken.

Neckermann telt nu nog zo’n 128 personeelsleden en zowat 45 winkels.

De gerechtsmandatarissen gaven geen informatie over de omvang van nieuwe kapitaalinjecties of over de modaliteiten die door de potentiële kandidaten op tafel worden gelegd. Maar Belga vernam uit goede bron dat beide kandidaten geïnteresseerd zijn om het gros van het personeel aan boord te houden.

Kandidaat-overnemers

Ook de identiteit van de kandidaten wordt door de gerechtsmandatarissen niet officieel vrijgegeven. Maar het zou gaan om Futura Capital Fund, dat zich toespitst op financieel gezonde bedrijven die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn gekomen, en Cim Capital, een ander private-equitybedrijf met hoofdzetel in Antwerpen.

Beide voorstellen zullen door de gerechtelijke mandatarissen bestudeerd worden. Het is mogelijk dat een van de twee kandidaten nog afvalt. Maar indien ze door de gerechtsmandatarissen als evenwaardig worden beschouwd, beslist een rechter in samenspraak met het personeel over het finale akkoord.

De gerechtsmandatarissen zullen de komende dagen alle medewerkers informeren en hen vragen om mee te stappen in het nieuwe hoofdstuk. Als alles goed gaat, kan dat sneller gaan dan de wettelijke termijn van dertig dagen. Dat zou een opsteker zijn voor het management, dat zich wil voorbereiden op het toeristische zomerseizoen.