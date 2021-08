Twee jaar geleden door het oog van de naald, nu het brein achter de comeback van Bpost. Wie is CEO Dirk Tirez?

“Een hele joviale, open, warme mens”, zo omschrijft iemand die bij Bpost samenwerkt met Dirk Tirez, de 57-jarige CEO. In maart van dit jaar nam Tirez de scepter over van Jean-Paul Van Avermaet, voor wie de druk onhoudbaar was geworden. Tijdelijk, want de man die al 18 jaar lang bij Bpost werkte had geen ambitie om de ‘ad interim’ voor zijn titel van CEO te laten vallen.