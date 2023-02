Twee generaties onder één dak uit praktisch en financieel gemak? Dit moet je weten over kangoeroewonen

Spaargids.beJe wilt makkelijk voor je ouders kunnen zorgen en zij voor jou. Of twee jonge gezinnen willen de zware kosten voor een eigen woning delen, maar dan zonder aan privacy in te boeten. Dat kan in een zogenaamde kangoeroewoning. Wat is er precies mogelijk? Hoe financier je zo’n project? En moet je een bouwvergunning aanvragen? Spaargids.be bundelt alles wat je moet weten.

Maar eerst: wat is een kangoeroewoning? Eenvoudig gesteld: een woning waarin verschillende gezinnen samenleven. Ofwel wonen jullie samen in een tweegezinswoning, met elk een eigen wooneenheid en enkele gemeenschappelijke ruimtes. Ofwel verblijven jullie in een eengezinswoning: één woning op één perceel, waarbij jullie één onroerende voorheffing betalen, op basis van één kadastraal inkomen.

Woon je met maximaal twee andere personen samen, waarvan één iemand 65 jaar of ouder is? Of met maximaal twee personen waarvan er minstens één hulpbehoevend is? Dan kunnen jullie ook kiezen voor de formule van de zorgwoning: een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning.



Kosten besparen dankzij kangoeroewoning

Als je al een ruime gezinswoning hebt, kan je die tot een kangoeroewoning laten ombouwen tegen het voordelige btw-tarief van 6 procent. Je woning moet dan wel tien jaar oud zijn. De aannemer moet de werken rechtstreeks aan de eigenaar of huurder factureren.

Daarnaast kan je natuurlijk ook voor een nieuwbouw kiezen. Eén kangoeroewoning is minder duur dan twee aparte huizen. Tegelijk vallen er uitgaven weg, bijvoorbeeld omdat je als oudere langer thuis kan blijven wonen en niet de kosten voor een verblijf in een woonzorgcentrum moet ophoesten.

Specifieke premies of subsidies voor zorg- of kangoeroewoningen bestaan er niet. Maar als je je bestaande woning aanpast, kom je mogelijk wel in aanmerking voor een aanpassingspremie voor 65-plussers, een tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap of andere premies voor renovatie.



Vergunning aanvragen? Of enkel melden?

Als je een bestaande woning opsplitst, moet je altijd een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Zelfs als je geen bouwwerken uitvoert. Kies je voor de formule van een zorgwoning? Dan moet je in enkele gevallen geen vergunning aanvragen, maar enkel een melding doen bij het Omgevingsloket.

• Bij een zorgwoning in een bestaande woning: als de hoofd- en ondergeschikte wooneenheid één fysiek geheel vormen, en de ondergeschikte eenheid ten hoogste een derde uitmaakt van de bruto vloeroppervlakte van de volledige woning (zonder de gemeenschappelijke ruimten).

• Bij een zorgwoning in een bestaand bijgebouw: als de bruto vloeroppervlakte van de ondergeschikte wooneenheid maximaal 50 m² bedraagt, er geen bijkomende verharding is aangelegd (met uitzondering van een strikt noodzakelijke toegang), en de nutsvoorzieningen en waterafvoer aangesloten zijn op die van de hoofdwooneenheid.

• Bij een zorgwoning in een verplaatsbare unit: als de constructie volledig binnen een straal van 30 meter van de hoofdwooneenheid op hetzelfde perceel wordt geplaatst of op een onmiddellijk aanpalend perceel. Ofwel in de zijtuin, tot op 3 meter van de perceelsgrenzen, ofwel in de achtertuin, tot op een meter van de perceelsgrenzen of tegen een ongewijzigde scheidingsmuur. De constructie mag maximaal 3,5 m hoog zijn, met een maximale bruto vloeroppervlakte van 50 m². Verder heb je geen extra verharding aangelegd, met uitzondering van de constructie zelf en een strikt noodzakelijke toegang. En de nutsvoorzieningen en de afvoer van het afvalwater moeten opnieuw aansluiten op die van de hoofdwooneenheid. Er zijn nog enkele andere bepalingen, maar dit zijn alvast de voornaamste.

