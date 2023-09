Tussenkomsten voor de jeugdbeweging of sportclub van je kind: wat betaalt het ziekenfonds?

Spaargids.beEen nieuw schooljaar, dat betekent voor heel wat kinderen ook een nieuwe hobby. Of het wederom oppikken van een bestaande hobby. Denk maar jeugdbewegingen of sportclubs. Aangezien elk beetje helpt in het betalen van deze - soms dure - buitenschoolse bezigheden, is het aangeraden om aan te kloppen bij je mutualiteit. Je kan immers op heel wat tussenkomsten van hen regelen. Spaargids.be zet ze op een rij.

Helan

Bij dit ziekenfonds krijg je eenmalig 25 euro per jaar terugbetaald voor ofwel het lidgeld bij een jeugdbeweging of sportclub, ofwel een fitnessabonnement bij een sportcentrum.

De jeugdbeweging moet wel erkend zijn door de Vlaamse overheid en op de site van De Ambrassade staan. De sportclub dient een bewegingssport te beoefenen uit de lijst van de zoekrobot van Sport Vlaanderen. En in de fitnessclub sport je kind onder begeleiding op individuele basis of via clubverband. Nog dit: de inschrijving is over het algemeen voor minstens één jaar.

Liberale Mutualiteiten

Bij LM MUTPLUS, LM Oost-Vlaanderen en LM Plus krijg je jaarlijks tot 15 euro van het lidgeld voor de jeugdbeweging terugbetaald. Het moet dan wel om een landelijk erkende jeugdbeweging gaan.

Bovendien krijgen kinderen jonger dan 18 jaar bij LM Oost-Vlaanderen en LM Plus tot 35 euro terug voor hun lid-, aansluitings-, inschrijvings- of abonnementsgeld voor een erkende sportclub, -dienst of -infrastructuur. Dit geldt ook voor babyzwemmen, een joginitiatie of bepaalde sportactiviteiten aansluitend op de schooluren.

Sportievelingen genieten bij LM MUTPLUS.be van een financiële sportprikkel van maximum 40 euro per kalenderjaar.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Deze mutualiteit komt dan weer voor 10 euro per jaar tussen in het lidgeld voor een jeugdbeweging. Daarnaast krijgt je kind tot 30 euro per jaar terugbetaald voor de aansluiting bij een sportclub (tijdens het sportseizoen, erkend door een federatie), een fitnessclub (erkend door één van de officiële federaties), een programma ‘start to run/swim/bike’, of sportlessen (in groep) gegeven en onder begeleiding van een zogenaamde derde. Algemeen genomen komen alle olympische sporten en sporten erkend door het I.O.C. in aanmerking.

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Ook deze mutualiteit betaalt per jaar tot 30 euro terug als je kind deelneemt aan een betalend sportevenement, of aangesloten is een erkende fitnessclub, een centrum voor figuurtraining of een sportclub, -dienst of -centrum (een sportseizoen lang). Daarnaast neemt de mutualiteit tot 30 euro per jaar op zich van het lidgeld voor een jeugdbeweging.

Solidaris (Brabant)

Solidaris in Antwerpen betaalt tot 20 euro terug voor het lidgeld van een Vlaamse erkende jeugdbeweging. Wilt je kind zich inschrijven bij een vereniging, openbaar bestuur of onderwijsvereniging die sport of een ‘bewegingsbevorderende’ activiteit beoefent, erkend door Solidaris? Dan betaalt het ziekenfonds in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen 10 euro per jaar terug.

Bij Solidaris in Limburg krijg je één keer per jaar een sportpremie van 15 euro voor het lidgeld bij een sport- of jeugdvereniging.

Het meeste betaalt Solidaris Brabant echter terug: tot 45 euro voor een sportclub of een fitnessabonnement.

Christelijke Mutualiteit

De CM betaalt ten slotte tot 15 euro per jaar terug, als je kind zich inschrijft bij een sportvereniging, -centrum of -dienst, of wil deelnemen aan jog- en zweminitiaties, en betalende schoolsport. De sportactiviteit moet wel in de lijst met sporttakken van de zoekrobot van Sport Vlaanderen staan. De vereniging dient erkend te zijn als sportdienst of -club. De jog- of zweminitiaties moeten aangeboden zijn door erkende organisatoren, de schoolsport door erkende scholen en verenigingen.

