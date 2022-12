Tussenkomsten tandzorg verbreden én verstrengen in 2023: waarop kan je rekenen? En wat bieden de ziekenfondsen?

Tandzorg is duur. Wie bij de tandarts, een kaakchirurg, een orthodontist (die onder meer beugels plaatst om de stand van tanden en kaken te optimaliseren), een endodontoloog (die complexe wortelkanaalbehandelingen uitvoert) of een parodontoloog (die gespecialiseerd is in de behandeling van het tandvlees) gaat, schrikt niet zelden van de rekening.

Gelukkig kunnen patiënten terugvallen op enkele tussenkomsten. Dat is in de eerste plaats de wettelijke ziekteverzekering die voor iedereen geldt. Daarnaast nemen ook de mutualiteiten een deel van de kosten van hun leden ten laste. En ten slotte kan, volgens een enquête in opdracht van de verzekeringsfederatie Assuralia, één op de vijf Belgen intussen ook terugvallen op een verzekeringspolis.



Geconventioneerd of niet

Bij een bezoek aan de tandarts is het belangrijk om heel goed op de onderstaande twee zaken te letten.

Ten eerste moet je kijken of je bij een geconventioneerde, een deels geconventioneerde of een niet-geconventioneerde tandarts gaat. De geconventioneerde heeft zich ertoe verbonden om bepaalde maximale tarieven per behandeling na te leven. De niet-geconventioneerde doet dat niet. De deels geconventioneerde neemt een tussenpositie in. Bij die laatste twee betaal je doorgaans een groter deel van de rekening uit eigen zak.

Ten tweede doe je er goed aan elk jaar naar de tandarts te gaan. Wie het voorgaande jaar ging, krijgt meer terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering dan wie één of meerdere jaren oversloeg. Dit jaar is er wel een dispensatiemaatregel. Wie door corona het laatst in 2020 ging, krijgt in 2022 toch het hogere bedrag terugbetaald.

Versoepelingen voor 2023

Elk jaar bekijkt het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) hoeveel het kan terugbetalen per soort behandeling. Voor 2023 zijn er enkele versoepelingen. Zo komen voortaan jongeren tot 19 jaar in aanmerking voor een gratis basistandzorg als je via een geconventioneerde tandarts passeert. Dat is een jaar langer dan vandaag.

Die basistandzorg beslaat een mondonderzoek, het verwijderen van tandsteen, het vullen of herstellen van tanden, het behandelen van tandzenuwen en het trekken van tanden. Voorts komen straks ook 80-plussers in aanmerking voor een terugbetaling bij een preventief mondonderzoek. Nu is dat niet het geval.

Net als bij de algemene geneeskunde geldt voor sommige categorieën van patiënten een hogere tegemoetkoming dan voor andere.

Wist je dat...

Mutualiteiten

Naast de verplichte ziekteverzekering, waarvan iedereen kan genieten, geven de mutualiteiten een extra tussenkomst aan hun leden. Een overzicht:

CM

De Christelijke Mutualiteiten geven een tegemoetkoming van 60% op het remgeld en de supplementen tot 1.050 euro voor de orthodontische behandeling van je kind. Bij een verhoogde tegemoetkoming gaat het om 75% met hetzelfde maximum van 1.050 euro. Dit geldt voor zowel vroege orthodontie voor kinderen jonger dan 9 jaar, als ook voor klassieke regelmatige orthodontie voor jongeren tot 22 jaar.

Hetzelfde geldt voor alle patiënten bij het plaatsen van uitneembare of vaste prothese zoals een kroon, een brug of een implantaat. Hier geldt de tegemoetkoming per twee kalenderjaren.

Solidaris

Heeft je zoon of dochter een beugel nodig? Dan heb je bij het socialistische ziekenfonds recht op een terugbetaling van 1.050 euro per behandeling tot je kind 22 jaar is en op voorwaarde dat de behandeling voor de 15de verjaardag werd aangevraagd.

Sinds 1 januari 2022 betaalt het fonds voor leden die niet in aanmerking komen voor de wettelijke terugbetaling voor jongeren met een specifieke aandoening of voor 50- of 70-plussers, ook 20% terug van de kosten die de patiënt zelf moet dragen voor tandprothesen, tandimplantaten, een kustgebit, kronen en bruggen. Er is wel een maximum van 1.050 euro per twee jaar.



Leestip: Met zoveel procent gaan de ledenbijdrages van Solidaris Vlaanderen in 2023 omhoog.

Solidaris Brabant

De mutualiteit betaalt het remgeld van de raadplegingen en preventieve behandelingen volledig terug, ongeacht je leeftijd. Je moet dan wel met je tandzorgen langsgaan in een van de medische centra César De Paepe, een globaal medisch dossier (GMD) hebben of ingeschreven zijn in een medisch huis.

Voorts betaalt ook dit ziekenfonds de kosten van een beugel terug voor leden tot 22 jaar als de behandeling is opgestart voor hun vijftiende verjaardag en dat voor een maximum van 1.050 euro.

Ten slotte betaalt het fonds ook tot 175 euro per zeven jaar terug voor alle tandprotheses en – implantaten.

Liberale Mutualiteiten

Het ziekenfonds betaalt voor tandheelkundige ingrepen die de verplichte ziekteverzekering niet terugbetaalt, zoals tandextracties, tanden bleken, kroon- en brugwerk, 20% van de eigen kosten terug, met een maximum van 100 euro per jaar.

Voor een orthodontische behandeling – met een beugel of blokjes – kan de tussenkomst tot 1.050 euro per jaar oplopen. En ook hier geldt dat de behandeling gestart moet zijn voor de vijftiende verjaardag.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Deze ziekenfondsen betalen 25% van uw remgeld boven de 200 euro terug, met een maximum van 1.200 euro per twee jaar. Dit geldt voor de globale rekening van tandprothesen, tandimplantaten, kronen, extracties, facetten, stifttanden en tandbruggen.

Ook voor orthodontie komen deze ziekenfondsen extra tussen voor behandelingen tot 22 jaar. Wie geniet van de verplichte ziekteverzekering krijgt een bijkomende vergoeding van telkens 150 euro bij het aanbrengen van het apparaat, alsook na elke nieuwe reeks van 6 raadplegingen en bij het einde van de behandeling. Wie geen tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering ontvangt, krijgt toch 150 euro na zes maanden behandeling.



Lees ook: Vlaams & Neutraal Ziekenfonds verhoogt ledenbijdrage nauwelijks in 2023.

Helan

Dit ziekenfonds betaalt tot 60% van de remgelden, supplementen en materialen terug voor wie een beugel of blokjes nodig heeft om de stand van zijn of haar gebit te corrigeren en dit met een maximum van 1.050 euro. De tussenkomst geldt voor jongeren tot 22 jaar. De behandeling moet wel geattesteerd zijn voor de vijftiende verjaardag.



Leestip: Op deze stijging van de ledenbijdrage kan je in 2023 rekenen als klant van Helan.

Tandverzekering

Wie een groter bedrag wenst terug te krijgen, kan nog altijd een tandverzekering afsluiten. Dat kan zowel bij de diverse ziekenfondsen als bij privéverzekeraars.

