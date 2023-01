Tussenkomsten door ziekenfondsen: ook gezonder eten en op dieet gaan komt in aanmerking voor terugbetaling

Christelijke Mutualiteit

De CM voorziet een eenmalige terugbetaling van de helft van de kostprijs voor groepsbegeleiding bij obesitas (overgewicht) of eetstoornissen (boulimia, anorexia, binge-eating, pica, ruminatiestoornis). Het maximumbedrag is 250 euro. Om recht te hebben op die tussenkomst, moet je de groepstherapie volgen in een centrum of een ziekenhuis dat een programma aanbiedt via een multidisciplinair team. Dat team telt minstens een voedingsdeskundige, een bewegingsdeskundige en een psycholoog of arts. Het groepsprogramma volledig volgen, is een andere voorwaarde om te kunnen genieten van het maximumbedrag.

Als de controledienst voor ziekenfondsen zijn goedkeuring geeft, trekt de CM verder 40 euro uit voor voedings- en dieetadvies. Het gaat om advies van een diëtist met erkenning van het RIZIV via consultaties. Vanaf dit jaar komen ook online cursussen in aanmerking.

Bekijk ook: De tarieven, tussenkomsten en voordelen van de verschillende ziekenfondsen kunnen sterk verschillen. Vergelijk ze via Spaargids.be en kom zo te weten welke mutualiteit het best bij jouw situatie past.

Helan

Per kalenderjaar betaalt dit ziekenfonds 25 euro terug als je gezonder wenst te eten en daarvoor een beroep doet op een diëtist of arts-voedingsdeskundige. De diëtist moet erkend zijn door het RIZIV. Ook teleconsultaties met die specialisten komen in aanmerking voor de terugbetaling.

Wie met overgewicht kampt en dat wilt aanpakken, kan begeleidingsprogramma’s volgen. Helan voorziet een tussenkomst voor het volgen van dergelijke programma’s in een ziekenhuis of in één van de vier multidisciplinaire centra, erkend door het ziekenfonds. Dat zijn Zeepreventorium De Haan, Programma Go4Fit (VCLB Deinze), Be4balance en Movimento. Tijdens de begeleidingssessies geeft onder meer een diëtist aan hoe je gezond(er) kan eten. Als volwassene met een BMI van 30 of hoger kan je een eenmalige terugbetaling van 200 euro genieten door zo’n programma te volgen.

Helan voorziet ook een terugbetaling voor wie een regionale cursus volgt bij WW, het vroegere Weight Watchers.



Handige tip: Laat ook je fitnessabonnement een stukje terugbetalen: op deze tussenkomsten kan je rekenen bij de verschillende mutualiteiten.

Liberale Mutualiteiten

Een tussenkomst van 5 euro voor maximaal zes consultaties per kalenderjaar: dat is de tussenkomst van de LM als je voor dieetadvies bij een gediplomeerd diëtist langsgaat. Op die maximale terugbetaling van 30 euro heb je recht als je in hetzelfde jaar geen andere terugbetaling voor dieetadvies hebt gekregen.

Wie kampt met obesitas kan in een ziekenhuis een behandeltraject volgen waarvoor de LM je maximaal 60 euro per kalenderjaar terugbetaalt. Wie zo’n traject volgt, krijgt in het ziekenhuis onder meer begeleiding door een diëtist.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Voor dieetadvies betaalt dit ziekenfonds zijn leden tot 40 euro terug. Per consultatie kan je rekenen op 10 euro. Het maximale aantal consultaties per jaar ligt dus vast op vier. De terugbetaling geldt voor een consultatie bij een erkende diëtist, WW, Bodystyling, Infraligne of Figurel. Die tussenkomsten zijn niet cumuleerbaar.



Leestip: Welke hulp bieden je ziekenfonds en de Vlaamse overheid als je wil stoppen met roken?

Solidaris

Schakel je de hulp in van een diëtist om gezond(er) te eten, dan heb je als lid van Solidaris afdeling West-Vlaanderen recht op een terugbetaling van 50 procent van de kosten, tot maximaal 250 euro. Om van dat voordeel te genieten, beschik je over een voorschrift van een arts en ga je op consultatie bij een door het RIZIV erkende diëtist (waaronder ook een fit&well-diëtist) of volg je een cursus bij WW. Verder sloot de afdeling West-Vlaanderen een samenwerkingsakkoord af met diverse diëtisten. Leden genieten er van voordeeltarieven. De consultaties komen ook in aanmerking voor terugbetaling.

De afdeling Oost-Vlaanderen biedt voor consultaties bij een Solidaris-diëtist deze kortingen: 45 euro in plaats van 62 euro voor een intakeconsultatie (1 uur), 34 euro in plaats van 47 euro voor een tweede consultatie (45 minuten), 23 euro in plaats van 30 euro voor een opvolgconsultatie (30 minuten) en 17 euro in plaats van 25 euro voor een korte opvolgconsultatie (15 minuten). Voor een consultatie bij een diëtist ontvang je 5 euro, met maximum zes consultaties per jaar. Volg je een obesitastraject, dan krijg je 75 procent van de kostprijs terugbetaald, tot maximum 200 euro.

Ben je aangesloten bij de afdeling Antwerpen, dan geldt een andere regeling. Voor advies en begeleiding door een erkende Well2Day-diëtist betaal je 24 euro in plaats van 56 euro voor een intakeconsultatie en 8 euro in plaats van 21 euro voor een opvolgconsultatie (maximaal vier per kalenderjaar). Kies je voor een andere diëtist, dan betaalt de mutualiteit je tot 40 euro terug (10 euro per sessie met maximaal vier sessies). Volg je een obesitastraject, dan krijg je 50 procent van de kostprijs terugbetaald, tot maximum 300 euro.

De afdeling Limburg beschikt over een eigen dieetdienst waar leden korting krijgen. Een eerste consultatie kost als lid 30 euro, een tweede 25 euro en een opvolgconsultatie 16 euro.

Ben je aangesloten bij Solidaris Brabant, dan is een tussenkomst van 10 euro per sessie (maximaal zes sessies per kalenderjaar) bij een diëtist of bijeenkomst van WW de regel. Voorwaarde: een arts moet de behandeling van zwaarlijvigheid voorschrijven. In de medische centra César De Paepe kunnen leden van Solidaris Brabant tegen geconventioneerd tarief terecht bij een diëtist.

Leden van de afdelingen Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen genieten een korting bij WW voor de wekelijkse workshop en advies via de app. Zo betaal je voor de eerste maand 19,95 euro in plaats van 44,95 euro per maand, plus aanmeldkosten van 29,95 euro. Maak je alleen gebruik van de website en de app om via het online platform gezonder te eten, dan kost je dat voor drie maanden 48,85 euro in plaats van 65,85 euro. Vanaf de vierde maand is het maandelijks 22,95 euro.

De afdeling Brabant kiest voor andere voordelen als je een beroep doet op WW. Er is een voordeel via de Combi Pas. Dat is een all-in-abonnement van WW met onbeperkte toegang tot alle cursussen, continu internetbegeleiding en advies via de app. Als lid betaal je voor die Combi Pas tijdens de eerste maand 19,50 euro in plaats van 42,95 euro. De inschrijvingskosten, die in principe 23,45 euro bedragen, zijn gratis.

Een andere formule die je een voordeel biedt als lid van Solidaris Brabant, is WW Online. Dat laat je toe om van thuis uit raad te krijgen om af te slanken en gezonder te eten. Het driemaandenplan van WW Online kost je 39,95 euro, oftewel 20 euro minder dan de originele prijs.



Lees ook: De rentevoet loopt op tot wel 125 procent, maar hoe interessant is voorhuwelijkssparen bij een ziekenfonds (nog)?

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Dit ziekenfonds betaalt voor dieetbegeleiding 10 euro per sessie terug. De maximale terugbetaling per jaar is 50 euro. Een diëtist of de organisatie WW zorgt voor de begeleiding.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook via Spaargids.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.