“Tussen het duurste en goedkoopste dierenpark zit ruim 100 euro verschil”: zoveel betaal je voor een dagje zoo met het gezin (en zo scoor je korting)

Hoeveel geld geef je als peter of meter? En wat is precies je rol? Deze gids beant­woordt 17 vragen

“Wil jij peter of meter zijn?” Als die vraag onverwachts komt, springen de meesten een gat in de lucht. Maar wat houdt die rol juist in? Wordt er verwacht dat je voortaan een gulle gever bent bij verjaardagen en Kerstmis? Of speel je ook een rol in de opvoeding? En tot welke leeftijd ontferm je je over het kind? Een kinderpsycholoog en gezinstherapeut beantwoorden 17 prangende vragen.