Turkse lira bereikt nieuw dieptepunt na koersval kg

13 augustus 2018

06u41

Bron: Belga 0 Geld De Turkse lira staat ook vandaag weer sterk onder druk. In de Aziatische handel daalde de waarde van de Turkse munt tegenover de euro en de dollar gevoelig. Er moet nu bijna acht lira betaald worden voor één euro, en zeven lira voor één dollar.

De koersval van vrijdag gaat daarmee gewoon voort. Ook toen verloor de lira al vijftien procent tegenover de dollar. Tegenover begin dit jaar bedraagt het verlies al bijna vijftig procent.

In het weekend verscherpte de Turkse president Recep Tayyip Erdogan nog zijn toon in het conflict van zijn land met de VS. Hij hield verschillende strijdvaardige toespraken over "campagnes" tegen zijn land en viel de VS opnieuw hevig aan. In het geschil tussen Ankara en Washington gaan vanochtend sterk verhoogde douanetarieven van de VS op staal in.