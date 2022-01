Turkse inflatie stijgt naar 36 procent, hoogste stijging in 19 jaar

Turkse nationale munt lira in vrije val, Erdogan: "Ik zal als moslim blijven doen wat nodig is volgens de Islam”

De Turkse lira daalt in een sneltempo aan waarde. Tegen de consensus van economen in blijft de Turkse centrale bank namelijk de rentevoet verlagen. Dat zorgt onder andere voor torenhoge voedselprijzen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is echter niet van plan van koers te veranderen. Zo had hij het volgens persagentschap Bloomberg in een reactie op tv over ‘nas’, een Arabisch woord dat in het Turks gebruikt wordt om te refereren naar de Islamitische leer.

20 december