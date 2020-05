TUI verwacht dat prijzen voor reizen komende tijd niet zullen stijgen JOBR

08 mei 2020

16u11

Bron: Belga 0 Geld Reisorganisatie TUI verwacht dat de prijzen voor reizen de komende seizoenen niet zullen stijgen, eerder integendeel. “Dat heeft met meerdere factoren te maken, waaronder de beperktere vraag op vele bestemmingen en de goedkopere brandstofprijzen”, zegt woordvoerder Piet Demeyere vrijdagmiddag.

Volgens TUI zal de reiziger volgend jaar voor exact dezelfde reis waarschijnlijk zelfs minder zal betalen, of zich een aantal extra’s kunnen veroorloven binnen hetzelfde budget. De touroperator vindt dat er aan de reiziger vooral flexibiliteit moet worden aangereikt. “Een identieke reis is misschien zelfs niet aan de orde voor de klant. Hoe flexibeler we ons opstellen, des te meer gepersonaliseerd de reiziger over zijn toekomstige reis zal kunnen beslissen”, legt Demeyere uit.

Omruilgarantie

“Voor wie nog niet onder de geannuleerde afreisperiode valt en dus noodgedwongen moet afwachten of zijn reis doorgaat of niet, geldt de omruilgarantie bij TUI tot 31 augustus. Dat laat de reiziger toe om tot 7 dagen voor afreis te beslissen zijn boeking om te zetten naar een reis op latere datum, met 100 procent keuzevrijheid en een totaalprijs die zelfs tot 40 procent lager mag zijn. Deze omboeking gebeurt zonder enige extra kosten en alle eerdere vroegboekvoordelen, zoals gratis bagage of gratis luchthavenvervoer, blijven behouden”, aldus de woordvoerder van TUI.

Prijzen bevriezen

De touroperatoren van Sunweb Group, dat zijn Sunweb, Eliza was here en Totally, lieten vrijdagochtend weten dat ze een jaar lang de prijzen bevriezen van de geboekte vakanties die wegens de coronacrisis geannuleerd werden. Reizigers die hun vakantie in het water zagen vallen, zullen dus voor dezelfde prijs opnieuw dezelfde vakantie kunnen boeken.