TUI springt in gat van Thomas Cook HAA

25 september 2019

14u25

Bron: ANP, Bloomberg 7 Geld Touroperator TUI wil komende winter meer vliegtuigen inzetten om in te spelen op de ondergang van concurrent Thomas Cook. Beide bedrijven bieden pakketreizen (vlucht plus hotel) aan, maar de activiteiten van Thomas Cook zijn in de meeste landen gestaakt na het faillissement van het Britse moederbedrijf.

Het Duitse TUI rekent nu op een hogere vraag. Om die reden wordt gekeken of vliegtuigen die in het drukke zomerseizoen werden gehuurd langer kunnen worden vastgelegd. Dat zegt topman Fritz Joussen in een interview met Bloomberg. De ondergang van Thomas Cook zorgt volgens hem voor "significante kansen" voor overgebleven aanbieders, vooral in het Verenigd Koninkrijk.

Toen Thomas Cook maandag de boeken neerlegde, waren 150.000 Britten op vakantie via de reisorganisatie. De vakantiegangers die nog moesten vertrekken, moeten nu andere plannen maken en zullen naar verwachting op zoek gaan naar alternatieve reismogelijkheden.



Ook op de lange termijn verwacht TUI te kunnen profiteren van de neergang van Thomas Cook. De markt van pakketreizen in Europa is naar schatting 45 miljard euro waard.

Het zomerseizoen was voor TUI "binnen de verwachtingen". Maar volgens de topman is de toerismesector nog niet helemaal hersteld, door de slabakkende economie, fluctuerende olieprijzen, onzekerheid rond de brexit én veranderend consumentengedrag. Ook de warme zomers van de jongste jaren hebben een impact op het vakantiegedrag.

Volgens Joussen leert het faillissement van Thomas Cook dat "alleen diegenen die zich aanpassen, succesvol zijn". TUI blijft voorzichtig en is niet geïnteresseerd in de overname van Condor, de luchtvaartmaatschappij van Thomas Cook.