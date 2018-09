Trump: Verenigde Staten zijn ook een "ontwikkelingsland" President dreigt met nog meer heffingen tegen China ADN

07 september 2018

19u50

Bron: Belga 0 Geld De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag kritiek geuit op het globale handelsbeleid. De Verenigde Staten moeten volgens Trump ook beschouwd worden als een "ontwikkelingsland". Verder dreigde hij met meer heffingen op producten uit China.

"Er zijn van die landen, ze worden als groeiende economieën beschouwd. Ze worden beschouwd als landen die niet matuur zijn, dus betalen wij hen", aldus Trump tijdens een campagnebijeenkomst in North Dakota. "Weet je, ze noemen hen ontwikkelingslanden. Wel, wij zijn ook een ontwikkelingsland", aldus Trump. Hij haalde vervolgens uit naar subsidies en beschermingen voor armere landen. "Dit hele ding is gek, maar wij gaan het stoppen", zei hij. Trump beloofde tegelijk ook dat de Verenigde Staten "sneller dan iedereen" zullen groeien.

Importheffingen

De president wil ook meer heffingen op producten uit China heffen. Vandaag verstrijkt de deadline voor de invoering van nieuwe Amerikaanse importtarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen. Het gaat onder meer om fietsen, digitale camera's en baseballhandschoenen. Als het aan Trump ligt, dan komt daar op korte termijn nog voor 267 miljard dollar bij, zo zei hij eerder op de dag aan journalisten in de Air Force One.

Trump zei eerder al dat de VS klaarstaan om hogere heffingen op te leggen voor àlle uit China ingevoerde producten. Dat komt neer op in totaal 505 miljard dollar aan goederen. "De nieuwe tarieven zullen er snel komen", aldus Trump bij het verstrijken van de deadline. Zijn economisch raadgever, Larry Kudlow, zei vanmorgen nochtans dat de VS eerst de impact van de huidige heffingen gaan evolueren alvorens nieuwe importtarieven op te leggen. Kudlow wilde zich niet vastpinnen op een timing.

Ook zou Trump Japan op de korrel willen nemen in zijn handelspolitiek. Inmiddels zijn de Amerikanen handelsbesprekingen gestart. Het initiatief voor die gesprekken kwam volgens Trump van Japan. Als het niet lukt om een deal te sluiten, dan heeft dat land een probleem, beloofde de president.

NAFTA

Later zette Trump ook de betrekkingen met Canada verder onder druk. Hij dreigde onder meer met heffingen van 20 procent op auto's als het de landen niet lukt om tot overeenstemming te komen. Hij herhaalde nog maar eens dat het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag NAFTA "de slechtste handelsdeal" ooit was. De huidige gesprekken tussen de Verenigde Staten en Canada lijken nog geen akkoord op te leveren.

De opmerkingen van Trump zorgden voor gefronste wenkbrauwen op Wall Street. De aandelenbeurzen in New York zagen eerdere winsten na de opmerkingen van Trump verdampen en zakten in het rood.