Trump duwt ook Brusselse beurs diep in het rood na oplaaien handelsvrees Bloedrode beursdag ADN

02 augustus 2019

18u21

Bron: Belga, ANP 0 Geld De Europese beurzen gingen vandaag dieprood het weekend in . Boze geest op de beursvloer was de Amerikaanse president Donald Trump, die het handelsconflict met China weer op scherp stelde door bijkomende heffingen op de import van Chinese goederen in de VS in te voeren. Bovendien worden de gesprekken tussen beide landen pas in september hervat. Op de Brusselse aandelenmarkt eindigde de Bel20-index 3,14 procent lager op 3.613,00 punten, meteen de zwaarste terugval dit jaar.

Trump wil de importheffing van 10 procent per 1 september op 300 miljard dollar aan Chinese producten instellen. Het gaat volgens de Amerikaanse president om producten die eerder nog niet extra belast waren. China is van plan om tegenmaatregelen te nemen als de Verenigde Staten doorzetten met de nieuwe importtarieven.

De aandelenbeurzen in New York gingen bij opening meteen omlaag. De Dow-Jonesindex leverde in de openingsminuten 0,4 procent in tot 26.490 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor ook 0,4 procent op 2940 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,8 procent tot 8051 punten. En beursgigant Apple leverde zelfs 1,6 procent in na een analistenrapport over de grote financiële impact van het handelsconflict op de techreus.



Ook de Amsterdamse aandelenbeurs ging fors omlaag. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 3,2 procent in het rood op 554,32 punten. Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 3,6 procent in.

In Europa werden vooral bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsperikelen, zoals de staalproducenten en chipbedrijven, van de hand gedaan. Zo deed staalgigant ArcelorMittal het op de Brusselse beurs niet goed met een verlies van 6,64 procent bij een slotkoers van 13,35 euro. De staalgroep leed in het tweede kwartaal een verlies van 447 miljoen dollar en dreigt nog meer nadelige gevolgen te ondervinden van de handelsoorlog tussen de VS en China.