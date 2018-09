Trump dreigt met nog meer heffingen tegen China ADN

07 september 2018

19u50

Bron: Belga 0 Geld De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met meer heffingen op producten uit China.

Vandaag verstrijkt de deadline voor de invoering van nieuwe Amerikaanse importtarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen. Het gaat onder meer om fietsen, digitale camera's en baseballhandschoenen. Als het aan Trump ligt, dan komt daar op korte termijn nog voor 267 miljard dollar bij, zo zei hij aan journalisten in de Air Force One.

Trump zei eerder al dat de VS klaarstaan om hogere heffingen op te leggen voor àlle uit China ingevoerde producten. Dat komt neer op in totaal 505 miljard dollar aan goederen. "De nieuwe tarieven zullen er snel komen", aldus Trump bij het verstrijken van de deadline.



Zijn economisch raadgever, Larry Kudlow, zei eerder op de dag nochtans dat de VS eerst de impact van de huidige heffingen gaan evolueren alvorens nieuwe importtarieven op te leggen. Kudlow wilde zich niet vastpinnen op een timing.