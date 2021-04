Trump bijna driehonderd plaatsen omlaag op miljardairs-lijst van Forbes

Vastgoedimperium

Als Donald Trump slim was geweest, had hij beter zijn vastgoedportefeuille kunnen verkopen toen hij in 2017 zijn intrek nam in het Witte Huis, concludeert het Amerikaanse zakenblad. Volgens Forbes is zijn fortuin in de vier jaar die hij president was met 1,1 miljard dollar (920 miljoen euro) afgenomen. Dat is een derde minder dan hij eerst waard was. Om belangenverstrengeling te voorkomen droeg Trump de leiding van zijn vastgoedimperium in 2017 over aan zijn zoons Donald jr. en Eric.