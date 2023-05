Trouwen gaat om liefde maar heeft automatisch impact op centen: in deze situaties kies je best voor een huwelijkscontract

“Volgens mij kan dit soort belegging een fonds met AI verslaan”: onze geldexpert is kritisch voor beleggen met hulp van artifi­ciële intelligen­tie

KBC lanceert een nieuw beleggingsfonds en niet zomaar één. Het ‘Optimum Fund Enhanced Intelligence’ wordt beheerd met software die gebaseerd is op artificiële intelligentie. Volgens de bank moet dat het succes van beleggingen verhogen. Maar is dat ook zo? We vragen het geldexpert Pascal Paepen. Die heeft hier toch enkele bedenkingen bij.