Trappen voor je gezondheid, het milieu én je portemonnee: zoveel extra kan je verdienen als je met de fiets naar het werk gaat

JobatDe lente is in het land. Voor veel mensen hét signaal om hun wagen in te ruilen voor de fiets. Volgens cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta rekent één op drie Belgische werknemers op zijn of haar stalen ros voor de woon-werkverplaatsing (of een deeltje ervan). Buiten het voordeel van de lichaamsbeweging en de frisse neus, krijgen bepaalde werknemers ook een fietsvergoeding van hun werkgever. Voor wie is dat weggelegd? Wat zijn de voorwaarden? En krijg je zo’n vergoeding ook als je je met een speedpedelec of e-step voortbeweegt? Jobat.be zet je op weg.

Net geen 15 procent van de Belgische werknemers ging in 2021 uitsluitend met de fiets naar het werk, zo blijkt uit de cijfers van Acerta. Dat betekent meteen een kleine stijging in vergelijking met 2020, toen de cijfers afklopten op 14,6 procent. Het aantal toegekende fietsvergoedingen bleef in 2021 min of meer stabiel ten opzichte van het jaar voordien.

Niet verplicht

De fietsvergoeding is een gunst van de werkgever aan de werknemer. Jouw werkgever is dus nooit verplicht ze ook effectief toe te kennen. Krijg je een vergoeding omdat je met de fiets naar het werk komt (of een deel van je traject met de fiets aflegt, bijvoorbeeld van en naar het station)? Dan is er nog positief nieuws, want de fietsvergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen onder bepaalde voorwaarden:

• Zo moet de vergoeding specifiek en uitdrukkelijk worden toegekend voor effectieve verplaatsingen met de fiets, en dit op basis van het aantal afgelegde kilometers.

• De vrijstelling geldt tot een bedrag van 0,24 euro per kilometer voor de inkomsten van 2021 en dus je belastingaangifte van 2022. Voor het aanslagjaar 2023 en dus je inkomsten van 2022, wordt dit bedrag opgetrokken naar 0,25 euro. Overschrijd je dit bedrag, dan moet je het bedrag erboven aangeven in je belastingaangifte. Werkgever en werknemer moeten socialezekerheidsbijdragen betalen voor het deel boven die 0,24 of 0,25 euro.

Leg je een gedeelte van je woon-werkroute af met de fiets? Ook dan maak je aanspraak op een vergoeding

Honderden euro’s per jaar

De werkgever mag dus zelf het bedrag van de fietsvergoeding bepalen en kan ook een maximumbedrag opleggen (bijvoorbeeld 0,25 euro per kilometer met een maximum van 60 euro per maand) of vastleggen dat de vergoeding enkel voor de heen- of de terugreis geldt. Voor de sportievelingen onder ons kan dit bedrag aardig oplopen. Stel dat je 14 kilometer van je werk woont en dus 28 kilometer per dag aflegt met de fiets, gedurende 210 werkdagen per jaar, dan mag je – volgens het maximumtarief van dit jaar – rekenen op een belastingvrije fietsvergoeding van 1.470 euro per jaar (210 dagen x 28 km/dag x 0,25 euro/km). In dit voorbeeld krijg je dus 122,50 euro per maand aan belastingvrije som boven op je loonfiche. Niet slecht verdiend én je hebt ondertussen voor je eigen gezondheid én het milieu gezorgd.

Je werkgever kan je boven op die fietsvergoeding ook nog belastingvrij een bedrijfsfiets ter beschikking stellen. Die wordt niet beschouwd als een belastbaar voordeel, op voorwaarde dat je de bedrijfsfiets daadwerkelijk gebruikt voor je woon-werkverplaatsing. Ook met je privéfiets naar het werk komen, is voordelig. Naast de fietsvergoeding mag je ook je werkelijke fietsonkosten - zoals de afschrijving en het onderhoud van je fiets en parkingkosten - als fiscaal aftrekbare beroepskosten aangeven op je belastingaangifte.

Wat is een fiets?

De vraag hierboven ziet er misschien wat raar uit, maar niet elk type rijtuig komt in aanmerking voor de fietsvergoeding. De jongste jaren kleuren onder meer de e-steps, speedpedelecs en monowheels steeds meer het moderne straatbeeld. De overheid verstaat onder het begrip ‘fiets’ drie types: het rijwiel, het gemotoriseerd rijwiel en de speedpedelec. Je kan jouw vervoersmiddel aftoetsen aan het overzicht op www.financien.belgium.be. In een notendop: speedpedelecs worden vergoed als ze elektrisch worden aangedreven, e-steps en monowheels vallen niet onder het fiscale voordeel.

