Trap niet in deze vallen bij het aangaan van een woonlening

Spaargids.beEindelijk je droomwoning gevonden? Snel naar de bank dan maar, een lening afsluiten, de verkoper betalen en in je nieuwe huis of appartement intrekken... Of ga je toch maar beter wat behoedzamer te werk, om te vermijden dat je droom uiteenspat? Spaargids.be zet de zes grootste blunders bij de aankoop van een woning op een rij, en geeft evenveel tips om te voorkomen dat jij in de val trapt.

1. Zet een clausule in je compromis

Het kost je niets en het kan je veel narigheid besparen. Heb je uiteindelijk je droomwoning gevonden en wil je dat vastleggen in een voorlopige koopovereenkomst of compromis, voeg er dan een clausule aan toe dat de aankoop gebeurt onder het voorbehoud van het verkrijgen van een lening. Slaag je er dan nadien niet in om bij de bank een krediet te bekomen, dan kan je de aankoop annuleren zonder verdere poespas. In het andere geval dreig je een schadevergoeding te moeten betalen aan de verkoper, terwijl je met lege handen achterblijft.

Schadevergoeding kan oplopen tot 10% van de woningprijs: dit moet je weten voor je toehapt.

2. Leen niet te veel

Het geldt voor elke lening, maar zeker voor een woonkrediet. Als je een lening afsluit, zorg er dan voor dat je die in normale omstandigheden ook kunt terugbetalen. Reken je daarbij niet rijk. Je kan ziek worden, je werk verliezen of een auto-ongeval hebben, je wasmachine kan de geest geven… Ook in zulke gevallen moet je de lening blijven aflossen. Bouw dus financiële ruimte in om mogelijke tegenvallers op te vangen.

Is je afbetaling te zwaar, kijk dan of je de lening over een langere termijn kan spreiden. Dat is weliswaar duurder, maar beter dat dan in wanbetaling moeten gaan.

Een goede oefening om te bepalen hoeveel je qua afbetalingen aankan, is te kijken hoeveel je de afgelopen maanden kon sparen.

3. Leen niet te weinig

Om dezelfde reden als waarom je niet te veel moet lenen, is het ook niet slim om te weinig te lenen. Gebruik met andere woorden niet je laatste spaargeld om je lening zoveel mogelijk te beperken. Anders moet je bij een onverwachte uitgave al onmiddellijk een bijkomende lening afsluiten.

Vergeet ook niet dat je een woonlening altijd vervroegd mag terugbetalen. Ook gedeeltelijk. Als de reserve die je achter de hand had later toch te groot blijkt of intussen stevig is aangegroeid, kan je de lening dus beperken. Je moet in dat geval op het terugbetaalde deel wel drie maanden intresten als wederbeleggingsvergoeding betalen aan de bank.

4. Wees niet te snel tevreden

Hap niet bij het eerste beste voorstel van je bank toe. Een kwart procentje minder rente, kan een heel verschil maken. Veronderstel dat je 200.000 euro moet lenen en je wil dat doen met een vaste rentevoet voor de hele periode van het krediet. Bij een rente van 2,75% betaal je dan 20 jaar lang maandelijks 1.080,97 euro, bij een rente van 3% is dat 1.105,15 euro. Na afloop zal je dan respectievelijk 59.433 euro (2,75%) of 65.235 euro (3%) aan intresten hebben opgehoest. Kies je voor een looptijd van 25 jaar, dan moet je maandelijks 919,14 euro (2,75%) of 944,22 euro (3%) afbetalen, wat de totale factuur aan intresten op 75.741,40 (2,75%) of 83.265,24 euro (3%) brengt. Het laten spelen van de concurrentie kan je dus snel een paar duizend euro opleveren.

Je woonlening simuleren? Kijk hier hoeveel je kunt besparen met een kwartje minder intrest op je lening.

5. Trek onbekende aanbieders van leningen na

Wie beroepsmatig kredieten wil toestaan aan particulieren moet hiervoor een vergunning hebben. Kijk dit dus na als je met iemand in zee wil gaan die je niet zo goed kent. Dit geldt zowel voor leningen met hypotheek als leningen zonder hypotheek. De lijsten van de erkende kredietverstrekkers vind je op www.fsma.be.

6. Let op met bijkomende producten

Stelt de kredietgever je een korting op het tarief van je lening voor als je ook een brandverzekering via hem neemt, kijk dan of het geboden voordeel de moeite waard is. Misschien geef je je voordeel van een lagere intrest al meteen weg via een duurdere verzekering. Vraag daarom ook een aantal offertes voor je brandverzekering zodat je met cijfers in de hand kunt vergelijken. Vraag hier vrijblijvend een aantal offertes aan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.