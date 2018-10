Transportsector rekruteert massaal chauffeurs buiten de EU: "Daar kun je rijbewijs soms gewoon kopen in achterkamer van kroeg"



"Blijkbaar is nu ook Poolse chauffeur te duur geworden" ADN

03 oktober 2018

12u39

Bron: Belga 0 Geld Om de loonkosten zo veel mogelijk te drukken, heeft de transportsector het voorbije jaar massaal chauffeurs uit landen buiten de Europese Unie laten aanrukken. Dat blijkt uit een onderzoek van Investigate Europe en Knack.

"Wat we vandaag zien is niet meer of minder dan een nieuwe stap in de race to the bottom. Blijkbaar is nu ook de Poolse chauffeur te duur geworden", zegt Frank Moreels, voorzitter van de Europese transportvakbond, hetgeen bevestigd wordt door het onderzoek.

Voor het onderzoek werden de afgelopen maanden tientallen gesprekken gevoerd met vrachtwagenchauffeurs in onder meer Duitsland, Nederland en België. Opvallend vaak kwamen ze uit Oekraïne, Moldavië of Wit-Rusland. In de meeste gevallen reden ze voor Poolse filialen van West-Europese transportbedrijven. De werkomstandigheden zijn meestal bijzonder penibel. Zo worden regels met betrekking tot rusttijden en de arbeidswetgeving massaal met de voeten getreden.

Ruk naar het oosten

De 'ruk naar het oosten' blijkt ook uit cijfers van de Poolse dienst die rijvergunningen uitreikt aan chauffeurs van buiten de EU. Volgens Malgorzata Wojtal-Bialaszewska, directeur van de dienst die de attesten in Polen toekent, zijn er in 2012 iets meer dan 5.000 van zulke attesten aan niet-EU-burgers uitgegeven. In 2017 waren dat er al meer dan 60.000. Voorspeld wordt dat het er in 2018 meer dan 70.000 zullen zijn.

Met ongeveer 25.000 verkregen vergunningen voeren de Oekraïense chauffeurs de ranking aan. Ze worden gevolgd door de Wit-Russen (circa 5.000), de Moldaven (circa 1.000), de Russen en, jawel, de Filipijnen.

"Dramatisch"

Volgens Frank Moreels zijn de gevolgen niet alleen op sociaal vlak dramatisch. "Er zijn er ongetwijfeld ook Oekraïners, Wit-Russen of Filipijnen die niet goed met een vrachtwagen kunnen rijden. In sommige landen in Oost-Europa kun je rijbewijzen en ADR-vergunningen voor gevaarlijk transport gewoon kopen in de achterkamer van een kroeg."