Traagste Chinese groei in bijna 30 jaar

18 oktober 2019

De Chinese economie is in het derde kwartaal met 6 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat is de traagste groei in bijna dertig jaar, zo blijkt uit overheidsdata.

In het tweede kwartaal was nog sprake van een groei met 6,2 procent. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de groei van de tweede economie ter wereld zou afzwakken naar 6,1 procent. China heeft flink last van het handelsconflict met de Verenigde Staten.

Handelsspanningen

Eerder deze week kwamen al tegenvallende handelscijfers uit China naar buiten. De Chinese export krimpt als gevolg van de aanhoudende handelsspanningen, terwijl ook de invoer afzwakt. De productie in de fabrieken is zwak en de uitgaven van consumenten vallen eveneens tegen, wat wijst op een minder sterke binnenlandse vraag.



De Chinese overheid mikt voor heel het jaar op een economische groei in een bandbreedte van 6 procent tot 6,5 procent. Om de groei te stimuleren heeft Peking verschillende maatregelen genomen waaronder versoepeling van de kapitaaleisen voor banken om zo kredietverstrekking in het land aan te jagen.

Het Chinese statistiekbureau kwam ook met andere macro-economische gegevens. Zo gingen de Chinese detailhandelsverkopen in september met 7,8 procent omhoog op jaarbasis, wat iets sterker is dan een maand eerder. Verder steeg de productie in de omvangrijke Chinese industrie vorige maand met 5,8 procent. Dat is een grotere toename dan in augustus en sterker dan verwacht.

Verenigde Staten

China en de VS sloten onlangs een voorlopig akkoord over een gedeeltelijke handelsdeal. Het is de bedoeling dat die deal formeel wordt ondertekend bij een ontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump met zijn Chinese collega Xi Jinping op een economisch forum in Chili volgende maand.