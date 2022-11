Totale uitverkoop bij Makro: welke kortingen kan je scoren? En over welke producten gaat het precies?

Vanaf vandaag starten alle Belgische Makro-winkels met een totale uitverkoop in afwachting van een mogelijke overname . In heel wat winkels is het daarom al flink druk. Maar om welke koopjes gaat het precies? En kan je ook genieten van de kortingen als je geen Makro-lid bent? Wij vroegen het aan CEO Vincent Nolf.

“Eerst en vooral is het belangrijk om te kaderen waarom we deze uitverkoop doen. Dat is namelijk niet zonder reden”, zegt Nolf. “Zoals al eerder bekend, zijn we van plan om Makro te laten overnemen. Maar onze mogelijke overnemer is niet geïnteresseerd in ons non-foodaanbod. We besloten daarom om dat deel van ons assortiment alvast te verkopen. Zo kunnen we er zo veel mogelijk winst uit halen, en hebben we zeker voldoende cash om ons personeel te blijven uitbetalen.”

Hoe hoog is de korting?

“Concreet gaat het om een korting van 20 procent op alle non-foodartikelen. Vandaag hebben we twee grote folders gelanceerd, waarop duidelijk te zien is om welke producten het gaat.” Een groot aandeel van dat aanbod is merkkleding. Zo krijg je een korting van 20 procent op schoenen van Puma, jassen van Fila en boxershorts van Ralph Lauren. Normaal betaal je voor die laatste bijna 45 euro voor een pakket van drie boxershorts. Nu is dat maar 35,92 euro. Voor de rest zijn er ook nog kortingen op werkmateriaal zoals boormachines, hogedrukreinigers en kettingzagen. Bovendien staan ook enkele vrijetijdsartikelen zoals strips, spa’s en kaarsen in promo.

Wel belangrijk om te weten: een anonieme medewerker verklaarde deze ochtend nog aan HLN.be dat de kortingen niet altijd zijn wat ze lijken: “De prijzen van heel wat producten werden eerst omhoog getrokken, om ze nu aan kortingen tot 20 procent te verkopen”, klonk het toen. De korting even dubbelchecken is dus nooit een slecht plan, in geen enkele winkel trouwens.

Is het voor iedereen?

“De kortingen zijn bestemd voor iedereen die een bezoekje brengt aan een van de zes Makro-winkels in het land. Dat kan dus in Deurne, Machelen, Eke, Sint-Pieters-Leeuw, Alleur of Lodelinsart. Als je geen Makro-kaart hebt, zal je je wel kort moeten registreren, maar dat is volledig gratis.”

“We bekijken om de twee weken hoe hard onze stock uitgeput raakt”, zegt Nolf nog tot slot. “Als de verkoop niet zo goed gaat, zullen we de kortingen laten stijgen. Is dat niet het geval? Dan laten we de korting op 20 procent staan. Maar we evalueren de situatie dus tot het einde van het jaar.”

