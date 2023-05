Tot wel 500 euro duurder: waarom kost het meer om een cabrio te verzekeren? En hoe druk je tóch de prijs?

Het verzekeren van een cabrio is in de meeste gevallen prijziger dan de verzekering van een ‘gewone uitvoering’ van een bepaald automodel, zoals een hatchback of een coupé.

Independer.be maakte een prijsvergelijking bij enkele verzekeraars voor twee automerken. De resultaten hieronder zijn duidelijk: een cabrio verzekeren in full omnium is in de onderstaande voorbeelden altijd(!) duurder.

Waarom betaal je voor een full omnium méér bij een cabrio?

Een full omnium is de meest complete autoverzekering die er bestaat. Ze vergoedt je eigen materiële schade als je bij een ongeval in fout bent, maar dekt je ook tegen diefstal, brand, glasbreuk, aanrijding met dieren en schade door natuurkrachten. Ook de kleine of mini-omnium vergoedt je schade in geval van diefstal.

En dát verklaart het premieverschil tussen een cabrioversie en een gewoon model. Een cabrio is altijd gevoeliger voor diefstal, want wie wil stelen kan een cabriokap makkelijker opensnijden. Dat is bij een gewone auto niet het geval. Je verzekeraar rekent dat hogere risico op diefstal door in de premie, en precies daarom is een cabrio duurder om te verzekeren.



BA, mini-omnium of full omnium: zo kies je de meest geschikte verzekering voor jouw wagen.

Hoe hou je het premieverschil zo laag mogelijk?

Als je de simulatie hierboven goed bekijkt, kan je er niet naast kijken. Ook de prijzen van verschillende verzekeraars voor eenzelfde type auto zijn vaak heel uiteenlopend. Dat komt omdat elke verzekeraar zijn kosten op een andere manier berekent, of anders doorrekent in de prijs van de premie. Goed vergelijken is dus altijd de boodschap.

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Independer.be.

Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.