Tot wel 46 vakantiedagen per jaar: in deze jobs geniet je van het meeste verlof

Onderwijs

Met 46 vakantiedagen per jaar biedt de sector van onderwijs, vorming en opleiding de meeste verlofmogelijkheden. Zo blijkt uit het meest recente Jobat Salariskompas.

Een vaak gehoorde – en terechte – opmerking van leerkrachten is dat zij op sommige van die dagen ook stand-by moeten staan of toch moeten werken voor hun school of onderwijsinstelling. Als leerkracht klop je ook best lange dagen: denk maar aan het vele verbeterwerk en de lesvoorbereidingen tot in de late uurtjes. Daarnaast kan een leerkracht niet zomaar een snipperdag nemen en buiten het hoogseizoen op vakantie gaan.

De voordelen van een job in het onderwijs, naast de verlofdagen dus, zijn dan weer het maatschappelijk aanzien, een mooi pensioen en het feit dat je minder opvang voor je kinderen moet regelen.



Overheid

De overheidsdiensten prijken op de tweede plaats van het klassement aantal verlofdagen. Wie voor de overheid werkt, kan op gemiddeld 33 dagen vakantie per jaar rekenen.

Werkzekerheid, mooie voorwaarden en een job met maatschappelijk belang zijn andere troeven van een job bij Vadertje Staat. Een mogelijk nadeel zijn dan weer de barema’s. Op zich zijn het loon en onder meer het pensioen van een ambtenaar prima, en voor veel mensen is de structuur daarin net een plus, maar in tegenstelling tot een baan in de privésector kan je niet zomaar meer gaan verdienen op basis van je prestaties.

De sector van wetenschappelijk onderzoek vervolledigt de top drie, met 30 stuks. Dat is er eentje meer dan in de sectoren research & development, ingenieurs en management & directie. De weinig benijdenswaardige onderste top drie zijn de horeca, met amper 22 dagen, en de vrije beroepen en toerisme met elk 23 vakantiedagen per jaar. Het totale gemiddelde over alle sectoren en functies heen - buiten onderwijs en overheid gerekend – ligt trouwens op 26 à 27 dagen.



Onbetaald verlof

Wie op niet veel wettelijk verlof kan rekenen, of gewoon heel graag lang op reis gaat, kan in bepaalde gevallen onbetaald verlof opnemen. Dat is echter geen recht. Je werkgever moet je daar toestemming voor geven. In principe kan dat mondeling, maar een schriftelijke overeenkomst is aangewezen. Daarin leg je begin- en einddatum vast en de afspraken rond extralegale voordelen.

Let op: tijdens je onbetaald verlof krijg je geen loon. Bovendien telt bij de berekening van je jaarlijkse vakantie de periode van onbetaald verlof niet mee. Ben je enkele weken of langer afwezig, dan zal dat dus een impact hebben op je aantal vakantiedagen in het volgende jaar.



Vierdaagse werkweek

Wil je meer dagen thuis zijn, zonder aan je verlofdagen te moeten morrelen? Sinds november vorig jaar kun je als werknemer ook schriftelijk aan je baas vragen om over te gaan naar een vierdaagse werkweek, voor een periode van maximaal zes maanden die in principe verlengd kan worden. Je werkt daarbij evenveel uren als voordien, maar dus verspreid over vier dagen. Je behoudt daarbij hetzelfde loon en dezelfde pensioenrechten. Ook het aantal vakantiedagen verandert niet.

Je extralegale voordelen kunnen wel veranderen. Als je maar vier dagen werkt in plaats van vijf, krijg je elke week een maaltijdcheque minder. Als je baas akkoord gaat, wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten. Indien hij niet akkoord gaat met je aanvraag, moet hij je binnen de maand een grondige reden – ook op papier – geven.



