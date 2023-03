Tot ruim 1.000 euro: op deze tussenkomsten van de ziekenfondsen kan je rekenen voor psychologische hulp

Wat betaalt de overheid terug?

Voor een individuele sessie bij een psycholoog of orthopedagoog die de regeling van de overheid onderschrijven, moet je zelf nog maar 11 euro betalen. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, dan daalt dat naar 4 euro. En voor een groepssessie zelfs naar 2,50 euro. De eerste individuele sessie is trouwens altijd gratis.

De overheid past hierbij de derdebetalersregeling toe. Dat betekent dat je enkel nog je eigen bijdrage moet betalen. De rest wordt tussen de overheid en de zorgverstrekker geregeld.

De regeling is wel beperkt tot een aantal sessies. Hoeveel precies, hangt af van het soort psychologische zorg (eerstelijns of gespecialiseerd) en van de leeftijd van de patiënt.

Voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar gaat het om 10 individuele sessies of 8 groepssessie per 12 maanden voor de eerstelijnszorg en om 10 individuele sessies (maximaal 20 in totaal) of 15 groepssessies per 12 maanden voor gespecialiseerde zorg.

Voor volwassenen vanaf 15 jaar gaat het om 10 individuele sessies of 8 groepssessie per 12 maanden voor de eerstelijnszorg en voor 8 individuele sessies (maximaal 20 in totaal) of 12 groepssessies per 12 maanden voor de gespecialiseerde zorg.

Wie tussen 15 en 23 jaar jong is, kan kiezen welk van de twee regelingen hij of zij wil volgen.



Wat betalen de ziekenfondsen terug?

Ondanks de uitbreiding van de tussenkomsten van de wettelijke ziekteverzekering, worden hiermee niet alle problemen opgelost. Daarom geven de mutualiteiten een tussenkomst aan wie anders tussen de mazen van het net zou vallen. Zowel het bedrag als het aantal sessies waarvoor ze hun leden bijspringen kan verschillen. Vergelijken blijft dus de boodschap.

Helan

Deze mutualiteit betaalt maximaal 10 euro per zitting, met een maximum van 12 zittingen per kalenderjaar bij een psycholoog, orthopedagoog of psychotherapeut.

Daarnaast biedt het fonds vijf gratis gesprekken met een psycholoog via telefoon of videochat op de Helan-Luisterlijn.



Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Deze ziekenfondsen betalen maximaal 10 euro per consultatie bij een psycholoog, een orthopedagoog of een seksuoloog terug, met een maximum van 15 raadplegingen.

Liberale Mutualiteit

De LM betaalt je 20 euro per sessie terug, met een maximum van 6 sessies per jaar.

Je krijgt er ook 60 procent van de prijs van een cursus mindfulness terugbetaald, met een maximum van 60 euro per kalenderjaar.

Beide vormen van therapie mogen gecombineerd worden, maar de tussenkomst bedraagt maximaal 120 euro per kalenderjaar.

Solidaris Vlaanderen

Deze mutualiteit betaalt voor jongeren de helft van de kostprijs van een consult terug, met een maximum van 20 euro per beurt, en dat tot 12 beurten per jaar. Voor kinderen en jongeren met verhoogde tegemoetkoming stijgt de tegemoetkoming per beurt tot 30 euro.

Voor volwassenen geldt ditzelfde met een maximum van 10 euro per beurt. Voor volwassenen met recht op een verhoogde tegemoetkoming tot 15 euro.

Solidaris Brabant

Dit ziekenfonds komt tot 160 euro per jaar tussen, wat neerkomt op telkens 20 euro voor 8 sessies.



Christelijke Mutualiteit

De CM betaalt voor de behandeling van jongeren de helft van het betaalde honorarium van de zorgverstrekker terug, weliswaar met een maximum van 30 euro per zitting. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming krijgt 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.

Voor volwassenen geldt hetzelfde, weliswaar met een maximum van 10 euro of 15 euro (bij recht op een verhoogde tegemoetkoming) per zitting.

Er is voor beide groepen een maximum van 24 betoelaagbare sessies.

