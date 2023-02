Tot gemiddeld 4.000 euro bruto als diëtist: op welke lonen kan je rekenen binnen beauty en gezondheid?

JobatVind je het zalig om mensen mooier, gezonder én gelukkiger te maken? Dan heeft de sector van beauty en gezondheid mogelijk jouw droomjob in petto. In ons land alleen al zijn tienduizenden werknemers aan de slag in deze wereld. Jobat.be neemt je mee in de voor- en nadelen van vijf voorname jobs in deze sector én toont je het bijhorende loonstrookje.

1. Verpleegkundige

De sector beauty en gezondheid telt in België momenteel ongeveer 2.000 vacatures. Daarin herkennen we heel wat uiteenlopende soorten banen en profielen, van verkopers tot artsen en alles daartussen. Vooral de jobs van verpleegkundigen en paramedici maken het leeuwendeel van dit vacatureaanbod uit.



2. Kapper

Wanneer we verder kijken naar de jobs in de categorie ‘lichaamsverzorging’, botsen we vooral op de kappers. Wie een passie heeft voor hoofdhaar en houdt van sociaal contact (dat ook nog eens dankbaar is voor je geleverde werk), ziet hier de geknipte job in.

Wat veel mensen wel tegenhoudt om in deze job te stappen, is het loon. Volgens het Belgische statistiekbureau Statbel verdienden kappers en schoonheidsspecialisten in 2020 gemiddeld 2.454 euro bruto per maand, ofwel zo’n 1.950 euro netto. Enkel kelners scoren nog slechter.

Om een idee te geven: een gemiddelde voltijdse werknemer over alle sectoren heen verdiende dat jaar 3.832 euro bruto per maand. Met de hoge inflatie en bijhorende indexering(en) van het voorbije jaar zijn de lonen ondertussen ook al wat opgetrokken, maar het geeft toch een ietwat ontnuchterend beeld van de verschillen.

Daarnaast moet je er als kapper rekening mee houden dat je vaak in het weekend moet werken en vroeg of laat met pijn aan je rug, nek, en/of polsen te maken zult krijgen door steeds dezelfde bewegingen uit te voeren.

3. Schoonheidsspecialiste

Vind je de (hoofd)haren maar niets en ontferm je je liever over de andere delen van het lichaam, zoals de huid, lichaamsbeharing en nagels? Dan zijn er ook verschillende vacatures als schoonheidsspecialiste.

Het gemiddelde loon is hetzelfde als bij de kappers in loondienst: als schoonheidsspecialist, manicure, pedicure of make-upartiest verdiende je volgens Statbel in 2020 gemiddeld 2.454 euro bruto per maand.

Vaak moet je ook in deze job ook in het weekend of ’s avonds aan de slag, wanneer de klant tijd heeft om langs te komen en zich te laten verwennen. Flexibiliteit is dus wel ‘key’ in deze branche.

4. Diëtist

Wie er aan de buitenkant goed wil uitzien, moet zich ook vanbinnen lekker in zijn vel voelen. Diëtisten helpen daar mee voor zorgen, door mensen te helpen gezonder en evenwichtiger te eten (en bewegen).

Om dit paramedisch beroep te mogen uitoefenen, heb je wel het juiste diploma nodig: dat van bachelor in de voedings- en dieetkunde. Je kunt dat volgen via het gewone hogeschooltraject van drie jaar of via afstands-/avondonderwijs.

Het loon dat je nadien mag verwachten is lang niet mis, met een gemiddelde van zo’n 4.000 euro bruto of 2.500 euro netto.

5. Verkoper

De beautysector zoekt ook steeds naar fijne verkoopkrachten om in een parfumerie, drogisterij of make-upshop aan de slag te gaan.

Een verkoper in een winkel verdiende in 2020 volgens Statbel 2.662 euro gemiddeld, of zo’n 2.000 euro netto. Een job als huis-aan-huisverkoper of demonstrateur van schoonheidsproducten levert je net iets meer op.

Stel jezelf nog voor je solliciteert wel al even de vraag of je bereid bent om in het weekend en eventueel ook ‘s avonds te werken. Dat maakt ook hier deel uit van de job. In ruil ben je wel voortdurend onder de mensen en kun je hen je passie verkopen.

