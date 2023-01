Tot duizenden euro's minder afbetalen op je woonlening? Hou dan rekening met deze korting bij de bank

Met de hoge energieprijzen van de voorbije maanden moet niemand meer overtuigd worden van het belang van een energiezuinige woning. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de gas- en stroomfacturen van haar bewoners. Op de onderstaande drie manieren geeft het je mogelijk ook een extra financieel voordeel bij het afsluiten van een krediet.



1. Directe korting

Diverse banken doen hun duit in het zakje en geven een korting aan wie voor de aankoop van een energiezuinige woning leent. Wie minder aan energie moet betalen, houdt immers meer geld over voor de afbetaling van zijn krediet, wat zich in een betere kredietwaardigheid vertaalt. Bovendien is het ook goed voor de statistieken van de bank.

Bij onder meer BNP Paribas Fortis, Belfius en Argenta bedraagt de korting op het krediettarief 0,10% als de EPC-waarde van de woning niet hoger is dan 150 kWh/m²/jaar. Die waarde duidt op de energiezuinigheid van de woning. Je vindt ze steeds terug in de advertentie, waarin het vastgoed wordt aangeboden.

Rekenvoorbeeld: Die 0,10% korting is meteen al een mooi voordeel. Wie 250.000 euro leent tegen een vaste rente op 20 jaar moet bij een rentevoet van 3,40% maandelijks 1.430,47 euro betalen. Na afloop zal hij dan, naast zijn kapitaal, ook 93.312 euro aan intresten hebben betaald.

Wie de korting krijgt en maar 3,30% rente moet betalen, ziet zijn maandelijkse afkorting tot 1.418,13 euro terugvallen. Op het einde van de rit zal hij 90.351 euro aan intresten hebben opgehoest of 2.961 euro minder.

2. Latere investeringen

KBC heeft een iets ander voorstel. Bij die bank krijg je een korting van 0,10% als je een EPC-certificaat met label A kunt voorleggen. Heb je een certificaat met label B, dan bedraagt de korting nog 0,05%.

Maar hier heb je wel de mogelijkheid om je korting uit te breiden. Doe je een energie-investering, waardoor je in de eerste zeven jaar van de looptijd van de lening naar B of A zakt, dan kan je vanaf dan een extra korting krijgen.



3. Renovatiekrediet

Dit kan worden gecombineerd met de voordelen van het renovatiekrediet, dat ondersteund wordt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Wie een woning koopt en die binnen de vijf jaar renoveert, waardoor die energiezuiniger wordt, kan op (een deel van) de lening een rentesubsidie krijgen.

Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd wordt, hoe groter de rentesubsidie is:

• Voor een huis met als oorspronkelijke energielabel E of F dat binnen de vijf jaar naar energieniveau D zakt, kan je via het Vlaams renovatiekrediet 20.000 euro lenen met een rentesubsidie van 2,0%.

• Zak je naar energieniveau C, dan kan je 30.000 euro lenen met een rentesubsidie van 2,5%.

• Daal je naar niveau B, dan wordt dat 45.000 euro met een rentesubsidie van 3,0%.

• Bij niveau A is dat 60.000 euro met een rentesubsidie van 3,50%.

Voor een appartement met als oorspronkelijke energielabel E of F wordt dat:

• Respectievelijk 10.000 euro met een rentesubsidie van 2,0% bij het bereiken van niveau D.

• 20.000 euro met een rentesubsidie van 2,50% bij het bereiken van niveau C.

• 30.000 euro met een rentesubsidie van 3,00% bij het bereiken van niveau B.

• 45.000 euro met een rentesubsidie van 3,50% bij het bereiken van niveau A.

Haal je het vooropgestelde peil niet, dan moet je het overeenkomstige deel van het voordeel terugbetalen én krijg je ook een boete. Denk dus goed na hierover.

Het Vlaams renovatiekrediet kan je aangaan bovenop de hypotheeklening die je bij de bank afsluit voor de aankoop van je woning.

