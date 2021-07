Tot bijna 500 euro welkomstkorting bij energieleveranciers: waar moet je op letten?

De Sutter betreurt ontslagver­goe­ding voor ex-bpost-baas: “Verhaal met bittere nasmaak”

8 juli Bpost heeft ex-CEO Jean-Paul Van Avermaet een ontslagvergoeding uitbetaald in het kader van een minnelijke schikking, nadat die laatste het postbedrijf had gedagvaard. Dat bevestigde minister van Post Petra De Sutter (Groen) donderdag in de Kamer. De Sutter betreurt dat en dringt aan op bijkomende clausules in het contract met de nieuwe nog aan te stellen bpost-baas.