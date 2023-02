Tot 650 euro en meer: zo bespaar je jaarlijks een stevig bedrag in je wasruimte of berging

MijnenergieDe wasruimte is misschien wel de meest functionele ruimte van de woning. Ze huisvest de wasmachine en droogkast, en mogelijk plaats je er ook de warmwaterboiler. Het zijn stuk voor stuk toestellen die aardig wat energie verbruiken en waar dus in veel gevallen nog een groot besparingspotentieel schuilt. Mijnenergie.be maakt de rekenoefening.

Wasmachine: jaarlijks besparing van 11,44 euro

Tot 95 procent van de energie die een wasmachine verbruikt, dient om water te verwarmen. Het ene toestel pakt die klus al een pak efficiënter aan dan het andere.

Het energielabel vertelt je meteen of jouw wasmachine jouw kleren op een energiezuinige en tegelijk budgetvriendelijke manier wast. Om na te gaan welke impact die keuze op jouw energiefactuur uitoefent, leggen we de verbruiksprestaties van de wasmachine Zanussi ZZ14941WF, met energieklasse A, naast de Proline FP8140WH, met energielabel E.

Het toestel met energielabel A verbruikt 51 kilowattuur (kWh) voor 100 cycli, tegenover 83 kWh bij het E-label. Je bespaart bijgevolg bij een huidig mediaantarief van 35,75 eurocent per kWh (via Mijnenergie.be) in totaal 11,44 euro per jaar met een energiezuiniger toestel.

Droogkast: jaarlijkse besparing van 143,61 euro

De droogkast staat bekend als een grotere energievreter. We voeren opnieuw dezelfde oefening uit. We nemen als uitgangspunt het toestel AEG T8DBGP86, met warmtepomp en energieklasse A+++. Het energieverbruik bedraagt naar schatting 177 kWh per jaar. Daar tegenover plaatsen we de Beko DA8012GA, met luchtafvoer en energieklasse C.

Het jaarlijkse energieverbruik loopt in dat geval op tot 578,70 kWh. De energiebesparing bij een duurzamer type bedraagt in totaal 143,61 euro.



Warmwaterboiler: jaarlijkse besparing van 500 euro (en meer)

De warmwaterboiler bevindt zich eveneens vaak in de wasruimte. Een standaard elektrische boiler verbruikt al snel tot 2.000 kWh per jaar. Ruil je dat toestel in voor een warmtepompboiler die warmte uit de lucht benut om water op temperatuur te brengen, dan dring je het verbruik terug tot 600 kWh per jaar.

Het verschil in jouw portemonnee: 500,50 euro. Een zonneboiler die een beroep doet op de energie van de zon om water op te warmen, reduceert de jaarlijkse verbruikskosten zelfs nog meer.

