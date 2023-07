Tot 6.000 euro bruto verdienen zonder diploma? In deze vijf jobs kan het perfect

JobatVeel geld verdienen willen we allemaal, maar niet iedereen beschikt over de nodige capaciteiten - of kansen - om het tot grootverdienende jobs zoals arts, ingenieur of CEO te schoppen. Er zijn gelukkig ook carrièremogelijkheden voor wie veel wil verdienen zonder hogere studies te hebben afgewerkt. Jobat.be zoomt dieper in op vijf zéér goed betaalde jobs, waarvoor geen diplomavereisten zijn uitgestippeld.

1. Technieker

De vraag naar technisch onderlegde vakmannen overstijgt vlotjes het aanbod ervan. Daardoor stijgt ook het loon bij deze profielen.

Meestal heb je voor dit soort jobs wel bepaalde certificaten nodig, maar eenmaal je die – op vrij korte termijn – behaald hebt, kan je bijvoorbeeld als monteur maandelijks een mooie verloning van om en bij de 3.300 euro bruto opstrijken. Bij elektriciens is dat zelfs nog beter met een gemiddelde van ca. 3.500 euro bruto.



2. Hr-manager

Er is momenteel eveneens een grote vraag naar hr-managers. Deze functie kun je ook zonder specifieke opleiding bereiken. De juiste soft skills zijn immers cruciaal voor wie het ver wil brengen in de hr-sector. Ben je gemotiveerd en beschik je over de juiste kwaliteiten? Dan kun je in een mum van tijd doorstoten naar de top.

Een hr-manager is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en helpt werknemers zich optimaal te ontplooien. Naast de nodige administratieve taken, moet je vaak een beroep doen op je sociale en communicatieve vaardigheden. Als hr-manager is een bruto maandloon van zo’n 5.000 euro (of meer) geen uitzondering.



3. Softwareprogrammeur

Onze wereld digitaliseert aan een sneltempo. Als IT’er kan je dan ook in zowat elke sector terecht. De vraag naar getalenteerde IT’ers, en met name softwareprogrammeurs voor tal van applicaties, blijft maar toenemen. Dat zal in de toekomst niet anders zijn.

Leuke bonus: in de sector van telecom, ICT & internet verdiende je vorig jaar gemiddeld net geen 3.900 euro bruto per maand.



4. Bewaker of portier

Ook als bewaker of portier heb je geen diploma nodig, maar je moet wél over een goede fysiek beschikken. Door de risico’s die bij zo’n job komen kijken, is het loon van een bewaker hoger dan je in eerste instantie zou denken.

Je moet wel snel en gepast kunnen reageren in stressvolle situaties. Nadelen zijn de onregelmatige werkuren en soms lange nachten.

Een beginnend portier verdient een gemiddeld bruto maandloon van 3.300 euro. Wie na een carrière in het leger voor een baan als bewaker kiest, kan al snel 4.500 euro bruto per maand vergaren.

5. Olieplatform

Hard en zwaar werk verzetten levert vaak een hoog inkomen op. Wie bijvoorbeeld als arbeider op een olieplatform werkt, is vaak lange tijd van huis weg en werkt midden op zee in vaak gure weersomstandigheden en op onregelmatige uren. Dat brengt maandelijks wel een mooi gemiddeld loon van zo’n 6.000 euro bruto op.

Hoe groter het risico van een job, hoe hoger het loon. Zo moeten bijvoorbeeld afvalverwerkers rekening houden met protocollen en veiligheidsprocedures. Een ‘gevaarlijk’ afvalverwerker verdient daarom ongeveer 4.500 euro bruto per maand.

Ben je bereid om met nucleaire stoffen te werken? Dan verdien je nog een pak meer: zo’n 5.500 euro bruto per maand. Een diploma heb je daarvoor niet nodig; een gespecialiseerde training wel.



