Tot 588 euro om je stroom- en gaskosten te verlichten: waar blijft jouw tweede basispakket energie?

Wat omvat het tweede basispakket energie precies?

De federale overheid kent het tweede basispakket toe aan elk huishouden dat op 31 december 2022 een lopend contract had voor elektriciteit en/of gas of aan huishoudens die op die datum een collectieve installatie voor gas hadden.

De premie geldt voor alle variabele contracten. Had je bij de jaarwisseling een vast contract, dan krijg je de premies enkel als je dat contract had afgesloten of hernieuwd na 30 september 2021.



In één beweging voor drie maanden

Het tweede basispakket voor elektriciteit bedraagt 61 euro per maand. Voor de maanden januari, februari en maart gaat het dus in totaal om 183 euro. Voor aardgas voorziet de federale overheid een premie van 135 euro per maand of een totaalsom van 405 euro.

Je energieleverancier verrekent het volledige bedrag van het tweede basispakket oftewel in één beweging via de voorschot- of afrekeningsfactuur, oftewel stort hij het op je rekening. Daarbij staat steeds de vermelding ‘Federaal basispakket elektriciteit 2023' of ‘Federaal basispakket gas 2023'.

Verrekening via maartfactuur

Een rondvraag bij de grootste vijf energieleveranciers leert ons dat het tweede basispakket in de meeste gevallen nog niet is verrekend. Engie, Luminus, Eneco, TotalEnergies en Mega laten weten dat ze met de verwerking zijn gestart en dat de klanten de betaling via de factuur van maart mogen verwachten. De federale overheid voorziet 1 april als uiterste deadline. Is je factuur lager dan de premie, dan moet de betaling voor 18 april 2023 gebeuren.

Je houdt de volgende facturen van jouw energieleverancier dus best in de gaten. Is de premie tegen die deadlines nog niet verrekend, dan kan je vanaf 23 april 2023 een aanvraag indienen via de website van de FOD Economie.



Wat als ik van energieleverancier ben veranderd?

Je krijgt de premie van het bedrijf dat op 31 december 2022 jouw energieleverancier was, ook als je intussen van energieleverancier bent veranderd of bent verhuisd.

