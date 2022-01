Tot 560 euro per koppel: deze mutualiteiten betalen de hoogste vergoeding wanneer je een baby krijgt

Spaargids.beDe komst van een baby brengt heel wat verandering teweeg, ook in je portemonnee. Je moet niet alleen een extra mond voeden, maar ook een babyuitzet aanschaffen. Bovendien lopen de kosten van een bevalling vaak hoog op. Verschillende ziekenfondsen voorzien dan ook een financieel duwtje in de rug. Maar waar is de geboortepremie het hoogste? En op welke geschenken kan je precies rekenen? Spaargids.be maakt een overzicht.

Wie een kindje verwacht, heeft recht op het Startbedrag, beter gekend als kraamgeld of de geboortepremie. Die tegemoetkoming vraag je aan bij uitbetalingsactoren als Fons, Infino, Kidslife, MyFamily en Parentia. Ze betalen allemaal hetzelfde wettelijk vastgelegde bedrag: in Vlaanderen gaat het om 1.167,33 euro, in Brussel en Wallonië, waar de term Kraamgeld nog altijd geldt, ontvang je 1.114,44 euro. In Brussel neemt het Kraamgeld vanaf het tweede kindje af tot 520,20 euro.

De kosten van de bevalling lopen stevig op. De verplichte ziekteverzekering dekt al een groot deel van de basiskosten. Om nog meer centen te recupereren, biedt een hospitalisatieverzekering soelaas. Je zorgt er wel best voor dat je die al voor de bevalling hebt afgesloten.

Naast de basistegemoetkomingen geeft ook je ziekenfonds een financieel duwtje terug. Al verschillen de tussenkomsten van mutualiteit tot mutualiteit. Je ontvangt doorgaans een vast bedrag, dat je mogelijk ook met een geschenk of waardebon combineert. Of je kiest tussen beide.

Geschenken bij de vleet

Wanneer beide ouders lid zijn van De Voorzorg Antwerpen, dan kiezen ze tussen een premie van 150 euro per ouder of verschillende geschenken: een buggy-draagmand, 440 euro budget in de eigen online geboorteshop of de combinatie van 220 euro budget, een autostoel en een fietsstoel. Is één ouder lid van het ziekenfonds, dan selecteer je een autostoel, een fietsstoel of 220 euro budget in de online geboorteshop.

De Voorzorg Limburg biedt de keuze tussen een geboortepremie van 130 euro per aangesloten ouder, een wandelwagen-buggy ter waarde van 500 euro of 2 geschenken per aangesloten ouder uit een eigen geboorteshop. Zijn zowel beide ouders als de baby aangesloten bij De Voorzorg Limburg, dan ontvang je twee extra geschenken.

De Christelijke Mutualiteit verwelkomt je baby met een premie van 130 euro of een waardebon van 180 euro bij Dreamland of Dreambaby per aangesloten ouder. De Liberale Mutualiteit Plus combineert een premie van 100 euro met een waardebon van 100 euro, telkens per aangesloten ouder.

Bond Moyson Oost-Vlaanderen schenkt 275 euro budget per aangesloten lid, dat je kunt besteden aan een selectie geschenken. Bij Bond Moyson West-Vlaanderen gaat het om een premie van 150 euro per aangesloten ouder bij de eerste geboorte en 100 euro vanaf het tweede kindje, een geschenkenpakket ter waarde van 400 euro wanneer beide ouders lid zijn en baby-, peuter- en kleuterzorgproducten ter waarde van 200 euro.

Liberale Mutualiteit Mutplus.be biedt 185 euro per aangesloten ouder en een geboortepakket met een speeltapijt en een pop en poppetjes voor in het bad. Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen pakt uit met 280 euro per aangesloten ouder (100 euro premie en 180 euro budget te spenderen in de LM Zorgshop).

Socialistische Mutualiteiten Brabant schenkt 130 euro per aangesloten ouder. Vlaams & Neutraal Ziekenfonds legt de ouders in de watten met met 150 euro per aangesloten ouder en verwenbonnen, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kiest voor 150 euro per aangesloten ouder, de terugbetaling van luiers en kortingen.

Op 1 januari 2022 vloeiden Partena en OZ samen tot Helan. De geboortepremie bedraagt er 150 euro per aangesloten ouder.

Kraamzorg, babymassage en doula

Nu het ziekenhuisverblijf na de bevalling de voorbije jaren drastisch is teruggeschroefd, doen almaar meer ouders een beroep op kraamzorg. In de meeste gevallen recupereer je via de mutualiteit 5 euro per uur. Daarnaast kennen mutualiteiten nog uiteenlopende tegemoetkomingen toe: van borstvoedingspremies en luierpremies, over gratis babymassage, tot de terugbetaling van een afkolfapparaat en een vergoeding voor de bevallingscoach, beter bekend als doula.

Hoe kiest je de aangewezen mutualiteit?

Bij welke mutualiteit je de beste ondersteuning geniet, hangt in grote mate af van je behoeftes. Wie vooral op een onmiddellijke tussenkomst rekent, kiest best voor een ziekenfonds met een hogere geboortepremie. Al zullen de financiële injecties voor andere aankopen en diensten misschien op termijn zwaarder doorwegen. Je houdt best ook voor ogen dat het lidgeld bij de verschillende mutualiteiten uiteenloopt.

Vergelijk hier de voordelen en vergoedingen bij de geboorte van een kind bij verschillende ziekenfondsen.

