Tot 550 euro per kind: deze ziekenfondsen bieden de hoogste geboortepremies aan

Bij de geboorte van een kindje moeten de vader, de moeder of beiden samen hiervan een aangifte doen bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar de bevalling gebeurde. Let wel: een vader of een meemoeder kunnen de aangifte alleen doen als ze gehuwd zijn met de moeder. Is dat niet het geval, dan moet de moeder steeds mee de aangifteformaliteiten vervullen.

In veel plaatsen hoeven ze zich hiervoor overigens niet meer naar het gemeente- of stadhuis te verplaatsen. Het kan doorgaans al elektronisch vanuit de kliniek waar de bevalling werd begeleid.

De aangifte moet binnen de vijftien dagen na de geboorte gebeuren. Je krijgt dan een aantal uittreksels uit de geboorteakte. Een ervan bezorg je zo snel mogelijk aan je ziekenfonds, waar je kindje als persoon ten laste kan worden ingeschreven op je ziekenboekje.

Voordelen

Wie een kindje krijgt, heeft dus een aantal administratieve verplichtingen te vervullen. Toch is er, naast het geluk om de baby uiteraard, nog een andere goede zijde aan de medaille. Zo bieden alle ziekenfondsen heel wat voordelen voor jonge ouders.

Op Spaargids.be is te lezen dat je bij Bond Moyson Oost-Vlaanderen een budget van 275 euro krijgt. Zijn beide ouders lid, dan verdubbelt de mutualiteit dat tot 550 euro. Het bedrag geldt per kind. Bij een tweeling is er in dat laatste geval dus nogmaals een verdubbeling tot 1.100 euro. Met het budget kunnen de jonge ouders zelfs babyspullen kiezen in de webwinkel van de mutualiteit. Bij Bond Moyson West-Vlaanderen gaat het om een premie van 150 euro per ouder voor het eerste kindje en 100 euro voor elk volgende kindje.

Ben je lid van De Voorzorg Antwerpen kan je kiezen tussen een combinatie buggy, draagmand en Maxi-Cosi, een aankoopbudget van 440 euro aan babyspullen in de online winkel van de mutualiteit of twee van de drie volgende geschenken: een aankoopbudget van 220 euro, een autostoel of een fietsstoel. Dit alles geldt als beide ouders lid zijn van de mutualiteit. Is maar een van beide ouders lid, dan kan je kiezen tussen een autostoel, een fietsstoel of een aankoopbudget van 220 euro. Daarnaast kan je voor 54 euro extra een autostoel of fietsstoel verwerven als je het kindje laat inschrijven op het lidboekje van een ouder bij het ziekenfonds.

De Voorzorg Limburg geeft dan weer de keuze tussen een geboortepremie van 130 euro per ouder, twee geboortegeschenken (buggy, draagzak, autostoel…) per ouder of een wandelwagen ter waarde van 500 euro. Voor die laatste optie moeten beide ouders wel lid zijn.

Bij Helan, het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en het Vlaamse en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen ontvang je voor iedere ouder die lid is van de mutualiteit een premie van 150 euro.

De CM voorziet per ouder die lid is een premie van 130 euro of een geschenkbon van 180 euro, die te besteden is bij DreamLand of Dreambaby. Ook de Socialistische Mutualiteiten van Brabant bieden ouders van een kersvers kindje een premie van 130 euro.

Bij de Liberale Mutualiteiten ontvangt elke ouder die lid is een premie van 100 euro, alsook een geschenkbon van 100 euro voor de aankoop van spullen uit de zorgwinkel van het ziekenfonds.

Extra ondersteuning

Naast de directe geboortevoordelen bieden tal van mutualiteiten nog andere ondersteuningen aan jonge ouders. Zo geven sommige voordelen bij de aankoop van bijvoorbeeld luiers, het gebruik van afkolftoestellen of een extra tussenkomst bij kraamzorg.

