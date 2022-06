Tot 50 vakantiedagen: in deze jobs heb je het meeste verlof

jobatDat leerkrachten relatief veel vakantie hebben hoeven we je vast niet te vertellen. Maar niet iedereen is gemaakt voor het onderwijs. Gelukkig zijn er meer mogelijkheden voor wie een job ambieert met een goed evenwicht tussen werk en privé. Jobat.be geeft een overzicht.

Veiligheidspersoneel

Volgens het Belgisch Statistiekbureau Statbel heeft veiligheidspersoneel met 28 dagen per jaar het grootste aantal conventionele verlofdagen. Dat zijn er 8 meer dan het wettelijke minimum. Daar komen nog eens 10 feestdagen bij, en wie een 40 urenweek heeft mag daarnaast rekenen op 12 adv-dagen (dagen arbeidsduurvermindering) per jaar. Als bewakingsagent, brandweermedewerker of cipier krijg je dus vaak van 50 vrije dagen, plus recuperatie omwille van eventueel nachtwerk of overwerk.

Verpleegkundig kaderpersoneel en vroedvrouwen

Verpleegkundigen en vroedvrouwen hebben geen evidente werkuren. Er moet tenslotte 24/24 iemand klaarstaan om zorg te bieden, waardoor de kans groot is dat je in shiften aan de slag moet. Zo’n rotatieschema brengt echter relatief veel vrije dagen met zich mee, bedoeld om je bioritme te laten wennen aan de wisselende uren. Daarbovenop krijgen vroedvrouwen en verpleegkundig kaderpersoneel 27 conventionele verlofdagen per jaar. Verpleegkundigen die geen deel uitmaken van kaderpersoneel en assistent-vroedvrouwen moeten het stellen met 24 vrije dagen, wettelijke feestdagen en ‘recup’ niet meegerekend.

Telecommunicatietechnici

Als technieker kan je alle kanten uit op de arbeidsmarkt. Bijna alle bedrijven hebben technisch talent nodig. Kies je ervoor om je te specialiseren in telecommunicatie, radio of televisie, dan heb je met 26 verlofdagen per jaar een streepje voor op collega’s in andere sectoren. Technici die zich bezighouden met het beheer en de controle van industriële processen, biowetenschappen of medische apparatuur hebben bijvoorbeeld 22 dagen vrij.

Machinebedienaars

Overweeg je een job in de industriële sector? Weet dan dat het aantal vakantiedagen ook varieert van sector tot sector. Als bedienaar van mijninstallaties en installaties voor de verwerking van delfstoffen ben je met 25 vrije dagen het beste af. Als bedienaar van machines de houtproductie krijg je 24 vrije dagen, in de chemie 22 en als je machines bestuurt voor de verwerking van textiel, metaal of voeding 21.

Op naar onbeperkt verlof?

Een opvallende trend op de arbeidsmarkt is dat steeds meer organisaties zichzelf aantrekkelijk maken als werkgever door hun personeelsleden een onbeperkt aantal verlofdagen toe te kennen. Bij Amerikaanse toppers als Netflix is de praktijk al langer gangbaar, maar ook bij ons zijn onder meer marketingbureau Marbles, vertaalbureau Jonckers en sociaal secretariaat Besox al op de kar gesprongen.

