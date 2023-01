Tot 50 euro krijgen van je bank? Daarvoor kan je nu hier terecht als nieuwe klant

Eerst dit: dat je niet hoeft te betalen voor een bepaalde dienst, is op zich ook een cadeau. Zo biedt de meerderheid van de banken gratis zichtrekeningen aan, meestal gericht op jongeren. Wie jonger dan 18 jaar is, heeft voor het openen van zo’n rekening wel de toestemming van een ouder of een wettelijke voogd nodig.



In de vergelijker van Spaargids.be zijn 32 gratis zichtrekeningen opgenomen. Hieronder vermelden we enkele ervan met opvallende welkomstcadeaus.

Voor kinderen en jongeren

Tot 50 euro op je rekening

BNP Paribas Fortis biedt een Hello4You-pack gratis aan voor jongeren tussen 18 en 28 jaar. Die bundel omvat een zichtrekening en een spaarrekening, een debetkaart en een gratis kredietkaart gedurende het eerste jaar. Tot 29 januari krijg je als cadeau 50 euro op de rekening gestort.

De Beats New-rekening is een betaalrekening van Belfius. Voor min 25-jarigen is die rekening gratis. Je krijgt gratis een gepersonaliseerde debetkaart en twee gratis instantbetalingen per maand. Als nieuwe klant een Belfius Beat-rekening (Beats New en Beats Star) openen via de Belfius Mobile-app levert een welkomstcadeau van 10 euro op.



Een (eerste) zichtrekening voor je kind: dit moet je als ouder absoluut weten.

Vrijkaarten voor evenementen

KBC heeft een gratis jongerenrekening (KBC Plus) voor kinderen en jongeren tussen 10 en 24 jaar. Aan de rekening zijn twee debetkaarten gekoppeld. Ze biedt ook de mogelijkheid om online en mobiel te bankieren. KBC heeft specifiek voor jongeren ook mobiel bankieren via de gratis smartphone-app K-Ching mogelijk gemaakt. Via die app kan de gebruiker genieten van een aantal deals, zoals gratis kaarten voor evenementen of aanbiedingen van bepaalde winkels.

Hoofdtelefoon, smartphone of speaker

Min-24-jarigen krijgen bij Crelan een gratis Economy Pack. Die bundel bevat onder meer een zichtrekening, maximaal twee bankkaarten en toegang tot de online banking tools myCrelan en Crelan Mobile. Wie jonger is dan 24 jaar en voor een Crelan Performance Pack kiest, betaalt 2 euro per maand in plaats van 6 euro. Ben je als nieuwe klant jonger dan 24, dan krijg je van de bank een welkomstgeschenk. Zodra je op de zichtrekening van het Economy Pack of het Performance Pack 50 euro stort, mag je één van deze cadeaus kiezen: een trendy hoofdtelefoon, een lenzenset voor smartphone of tablet, een bluetooth speaker of een powerbank.



Besparen op je bankdiensten? Via Spaargids.be vergelijk je alle gratis zichtrekeningen op de markt.

Voor volwassenen

Tot 50 euro op je rekening

Bij Hello bank! (het mobiele merk van BNP Paribas Fortis) krijg je 50 euro cadeau als je als nieuwe klant er je eerste betaalrekening opent.

Zoals eerder aangegeven hierboven ontvang je, ook als volwassene, een cadeau van 10 euro bij het openen van een Beat-rekening via de Belfius Mobile-app. Wie 25 of ouder is, betaalt voor zo’n rekening trouwens 3,50 euro per maand.

Keytrade Bank profileert zich met een gratis zicht-, spaar- en effectenrekening. Je krijgt ook gratis een debet- en kredietkaart. Per uitgevoerde verrichting op je zichtrekening betaalt de onlinebank je 5 eurocent.



Pas op voor de kleine letters: zijn aangeboden voorwaarden van banken echt zo mooi als ze lijken?

Sparen

Ook met spaarrentes hou je natuurlijk best rekening bij je overstap naar een nieuwe bank. Vergelijk de hoogste tarieven op de markt via de onderstaande kader.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.