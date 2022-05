Tot 45 euro: deze ziekenfondsen betalen het meeste van je fitnessabonnement terug

Spaargids.beHeb je een extra duwtje nodig om te starten met fitnessen? Dan kan een tegemoetkoming van het ziekenfonds je misschien wel over de streep trekken. Spaargids.be zoekt uit welke ziekenfondsen het meest terugbetalen voor een sport- of fitnessabonnement.

Bewegen is gezond. Daarover is iedereen het eens. En dus wordt het ook aangemoedigd. Maar misschien is meer bewegen voor jou wel een noodzaak. In dat geval komt de Vlaamse overheid tussen in de kosten die je maakt om met een programma op maat en onder begeleiding aan de slag te gaan. Je betaalt dan zelf hoogstens nog 5 euro voor een kwartier individuele begeleiding of 1 euro als je kiest voor een groepsbegeleiding. Heb je bij je ziekenfonds recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan moet je respectievelijk maar 1 euro of 0,50 euro per kwartier betalen.

Om in aanmerking te komen voor de tussenkomst van de Vlaamse overheid, moet je huisarts je eerst wel doorverwijzen naar een ‘bewegen op verwijzing’-coach. Die stelt samen met jou een beweegplan op, waarna je op weg kunt. Je krijgt daarbij voor twee jaar een ‘rugzakje’ met 84 punten per jaar. Telkens je naar een begeleide beweegsessie gaat, moet je punten inleveren. Voor een persoonlijke begeleiding is dat 3 punten per kwartier, voor een groepsbegeleiding 1 punt per kwartier.

Lidgelden

Kom je niet in aanmerking voor het voordeel van de overheid, dan val je niet meteen uit de boot. Alle ziekenfondsen komen tussen in het lidgeld van een sportvereniging, wat in dit geval ook een fitnesscenter kan zijn. Dat moet dan wel erkend zijn door een officiële federatie.

Bij de Socialistische Mutualiteit van Brabant kan je tot 45 euro van je lidgeld recupereren. Bij het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen is dat 30 euro. Bij Helan 25 euro.

De liberale ziekenfondsen betalen voor een jaarabonnement, een abonnement voor drie maanden of een tienbeurtenkaart steeds minstens 25 euro terug. Sommige fondsen bieden nog een extra. Zo bedraagt de terugbetaling voor wie minder dan 18 jaar is bij LM Plus en LM Oost-Vlaanderen 35 euro, en heeft iedereen er ook recht op een sportwaardebon van 25 euro voor de Zorgwinkel. Bij LM Mutplus loopt de tussenkomst in het lidgeld op tot 40 euro.

Bij CM bedraagt de tussenkomst in het lidgeld van de sportclub 15 euro. Dat is ook het geval bij de Bond Moyson West-Vlaanderen en De Voorzorg Limburg. Bond Moyson Oost-Vlaanderen betaalt 15 euro terug voor leden die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en 12,50 euro voor de anderen. De Voorzorg Antwerpen beperkt de tussenkomst tot 10 euro.

Aparte initiatieven

Sommige ziekenfondsen doen daar nog een schepje bovenop. Zo hebben leden van Helan recht op 1 week gratis fitness of op 20% korting op een jaarabonnement fitness in de centra waarmee het samenwerkt.

Via het socialistisch ziekenfonds kan je bij Well2Day dan weer tegen een voordeeltarief bewegingslessen volgen. Je betaalt er dan 48 euro in plaats van 96 euro voor zes lessen.

