Tot 405 euro terugbetaald per jaar: deze mutualiteiten komen tussen voor de oppas

De herfst is in het land. Door het kille weer lopen we weer sneller een verkoudheid op. Als je kind plots ziek wordt en niet naar school kan, kan je dan de hulp van je ziekenfonds inroepen? Betaalt je mutualiteit je oppas terug? Spaargids.be zet op een rij wat je moet weten.

Om een antwoord te vinden op die vragen doen we een beroep op de ziekenfondsenvergelijker van Spaargids.be. Die leert ons dat elk vermeld ziekenfonds een oppasvoordeel aanbiedt. Om daarvan te kunnen genieten, vraagt elke mutualiteit een geldig doktersattest. Wat je terugbetaald zal krijgen of op welke tegemoetkoming je precies mag rekenen, is zo goed als bij elk ziekenfonds of elke ziekenfondsafdeling anders.

CM

Wie aangesloten is bij de Christelijke Mutualiteit kan rekenen op een thuisoppas voor zieke kinderen tot 12 jaar. De CM schakelt gekwalificeerde medewerkers in van maandag tot en met zaterdag tussen 7 en 20 uur. Per kind en per ziekteperiode kan je een beroep doen op een oppas voor minimaal vier uur en maximaal elf uur per dag, gedurende maximaal vijf werkdagen.

Een oppas kost je 5 euro per uur voor de eerste negen oppasuren per oppasdag. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming, dan kost je dat 1,75 euro in plaats van 5 euro. Wie nood heeft aan meer dan negen uur oppas per dag, betaalt 20 euro per extra begonnen oppasuur. Indien je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, betaal je 10 euro per extra begonnen oppasuur. Om te kunnen genieten van de tegemoetkoming, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Solidaris

Solidaris Brabant doet een beroep op SOS-Mut voor de thuisopvang voor je kind jonger dan 15 jaar. De mutualiteit maakt een onderscheid tussen enerzijds een onvoorzien medisch probleem van minstens 48 uur, en anderzijds een te voorzien medisch probleem of een onvoorzien medisch probleem van maximaal 24 uur.

In het eerste geval is de dienst beperkt tot 30 uur binnen een periode van een maand vanaf de eerste ziektedag. SOS-Mut rekent dan voor de eerste negen uur 1,50 euro per uur aan. Vanaf het tiende toezichtsuur betaal je 10 euro per uur.

Heb je een oppas voor je kind nodig bij een te voorzien medisch probleem of bij een onvoorzien medisch probleem van maximaal één dag, dan kan je SOS-Mut één dag per maand inhuren. Voor een toezichtsdag van negen uur bedraagt de prijs 20 euro. Daarna, vanaf het tiende toezichtsuur, rekent Solidaris Brabant 10 euro per uur aan.

De Solidaris-afdelingen Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen voorzien een oppas voor zieke kinderen tot 12 jaar. Per uur betaal je 5,58 euro bij Solidaris Limburg, bij de andere afdelingen 2,25 euro per uur.

LM

Ook de Liberale Mutualiteiten voorzien in een oppasdienst voor zieke kinderen. De ziekenbond gaat uit van een terugbetaling tot 405 euro per jaar en per kind. Per uur oppas voor je zoon of dochter krijg je 13,50 euro terugbetaald. Per kalenderjaar per kind geldt er een terugbetaling van maximaal dertig uren. Om daar recht op te hebben, mag je kind niet ouder zijn dan 14 jaar. Het moet ook plots ziek zijn geworden, waardoor het niet naar school kan. Je opteert voor een thuisoppasdienst naar keuze of vraagt een professionele oppasser via i-mens.

Helan

Als lid van Helan kan je binnen de 48 uur rekenen op een professionele kinderoppas voor 3 euro per uur. Het aantal oppasdagen per jaar per kind is beperkt tot tien. Het voordeel geldt voor kinderen vanaf 3 maanden en niet ouder dan 14 jaar.

NZVL

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen biedt zijn leden een gratis thuisoppas tot acht dagen per jaar aan. Je kan maximaal vier opeenvolgende dagen beroep doen op deze dienst.

VNZ

Een gratis thuisoppas tot acht dagen per kalenderjaar met maximaal vier opeenvolgende dagen is ook het voordeel bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. Daaraan zijn enkele voorwaarden verbonden. Je zieke kind mag niet ouder zijn dan 12 jaar. Beide ouders moeten werken of kunnen door overmacht niet op het kind passen. Op een oppas kan je rekenen tussen 7 en 18 uur. Per dag kan een oppas voor minimaal vijf uur en maximaal negen uur ingeschakeld worden. Tijdens het weekend en op feestdagen is de gratis aangeboden kinderopvang niet van toepassing.

