Tot 4,6 procent spaarrente in Frankrijk: mooie kans of groot risico?

Spaargids.beWie een blik werpt op de spaarrentes in het buitenland, merkt dat die soms interessanter zijn dan in ons land. In sommige buurlanden liggen ze zelfs vijf tot tien keer hoger. Kan je een goede zaak doen door je spaargeld op zo’n buitenlandse rekening te plaatsen? Spaargids.be neemt het onder de loep.

Er zit al jaren weinig beweging in de spaarrentes bij Belgische banken. Ook niet nadat de Europese Centrale Bank zijn rente eerder dit jaar op 1,25% bracht. In België bedraagt de totale rente (basisrente + getrouwheidspremie) bij de meeste banken het wettelijke minimum van 0,11%. Wie bij Spaargids.be de vergelijker voor de spaarrekeningen raadpleegt, ziet er maar één bank die een spaarrekening met een rendement van 0,65% aanbiedt: Santander Bank. Maar om van dat tarief te kunnen genieten, moet je minstens 125.000 euro op die rekening hebben staan.

Frankrijk: tot 4,6 procent rente

In het buitenland zit er meer leven in de spaarrentes. Daar is wel al een tijdje een stijgende tendens waarneembaar. Een mooi voorbeeld is de populaire Livret A in Frankrijk. Al in februari steeg de basisrente op die door de overheid gereglementeerde spaarrekening van 0,5% naar 1%. Intussen is de rentevoet van de Livret A sinds augustus opgeklommen naar 2%. De Livret A is geen spaarformule die gebonden is aan een bepaalde bank. Elke bank in Frankrijk mag dat spaarboekje aanbieden. Er geldt wel een limiet van één Livret A per spaarder. Als particulier mag je, exclusief de gesprokkelde rente, niet meer dan 22.950 euro op die spaarrekening hebben staan.

De rentestijging betreft niet alleen de Livret A. Ook voor andere door de Franse overheid gereguleerde spaarboekjes en -rekeningen zijn de tarieven opgekrikt. Zo zijn de ‘livret de développement durable et solidaire’ of LDD, de ‘livret bleu’ en ‘livret jeune’ ook goed voor een rentevoet van 2%. Een ‘livret épargne entreprise’ of LEE levert 1,50% rente op. Wie over een ‘compte épargne logement’ of CEL beschikt, krijgt 1,25% rente. Op een ‘livret d’épargne populaire’ of LEP is zelfs een rente van 4,6% van toepassing. Om zo’n LEP-spaarrekening te kunnen openen, mag je inkomen een bepaald plafond niet overschrijden. Maar die spaarrekening is zeker niet voor een zeer beperkte groep. Volgens de Banque de France komt bijna de helft van alle Fransen ervoor in aanmerking. De som op die rekening is wel begrensd tot 7.700 euro.

Andere Europese spaarrekeningen met hoge rente

Het Nederlandse spaarplatform Raisin brengt de beste spaarrekeningen en de hoogste rentes van de EU samen. Daar zien we dat ook het Franse Renault Bank en de Zweedse banken Klarna en Nordax Bank met spaarrentes van 0,65%, 0,30% en 0,26% uitpakken.

In Nederland hebben LeasePlan Bank en NIBC Direct op hun beurt hun spaarrente verhoogd naar 0,40% en 0,25%. De grootbanken bij onze noorderburen blijven, net zoals die in België, voorlopig voet bij stuk houden. Zij vinden de tijd nog niet rijp voor rentestijgingen.

Eigen beleidskeuze

Dat in bepaalde landen sommige banken de rente optrekken, is puur afhankelijk van de beleidskeuze van die financiële instellingen. Een bank is immers niet verplicht de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank te volgen. Een bank die op het vlak van renteverhogingen de trend zet, doet dat meestal omdat die meer mogelijkheden heeft om geld te verdienen met het spaargeld. Vaak gaat het ook om banken die weinig kosten hebben. Dat geldt in het bijzonder voor internetbanken.

Bij de Franse Livret A speelt een ander verhaal. Het optrekken van de rente is er een beslissing van de Franse minister van Financiën, op aanraden van de Franse centrale bank. Het doel is de spaarders te helpen hun koopkracht enigszins te beschermen in tijden van hoge inflatie.

Risico’s

De hogere rentevoeten klinken dan wel aanlokkelijk, spaarrekeningen bij buitenlandse banken zijn soms enkel toegankelijk voor inwoners van dat land. En kan je je geld wel op een buitenlandse spaarrekening plaatsen, dan houdt dat ook risico’s in. Een gereglementeerde spaarrekening in België is op drie manieren beschermd:

• De Nationale Bank van België monitort regelmatig de solvabiliteit, de liquiditeit en de rendabiliteit van de bank.

• De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waakt over de naleving van gedragsregels en de commercialisering van financiële producten.

• En het Garantiefonds komt tussen als een Belgische bank haar verplichtingen niet meer kan nakomen.

Bij Belgische banken is je geld, op al je zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen, gewaarborgd tot 100.000 euro per bank en per persoon.

Voor rekeningen in het buitenland heb je die vangnetten niet altijd. Voor banken in de Europese Unie is het risico wel kleiner dan voor die buiten de EU. Wie een spaarrekening heeft in een ander EU-land kan rekenen op de nationale toezichthouder van de EU-lidstaat. Die controleert de nationale banken. Daarnaast moet elke EU-lidstaat over een depositogarantiesysteem (DGS) beschikken. Dat heeft dezelfde taak en bevoegdheid als ons Garantiefonds.

Rekening aangeven

Is je buitenlandse spaarrekening niet in euro, hou dan rekening met de mogelijke impact van de wisselkoers. Daarnaast bekijk je ook best of er aan je rekening een extra fiscaal risico vasthangt. De fiscaliteit op spaarrekeningen verschilt per land. Zo bestaat de kans dat je twee keer roerende voorheffing moet betalen: in België en in het land waar je de rekening hebt.

Als je in het buitenland een rekening hebt of opent, dan ben je wettelijk verplicht om die aan te geven. Je doet dat door gebruik te maken van het formulier tot mededeling van buitenlandse rekeningen dat je terugvindt op de website van de Nationale Bank.

