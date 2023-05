Tot 3.630 euro zonder sociale bijdragen: op deze manieren kan je correct bijverdienen tijdens je pensioen

Ook Carrefour komt met “golf van prijsverla­gin­gen”: wordt onze winkelkar écht goedkoper?

Na Lidl vorige week en Delhaize eerder al, komt nu ook Carrefour met een nieuwe actie. De supermarktketen onderhandelde voor zo’n 100 producten lagere prijzen bij haar leveranciers. Is de tijd van de super dure winkelkar hiermee stilaan voorbij? Of is dit toch niet meer dan een handige marketingtruc? Twee experten leggen uit wat we kunnen verwachten.