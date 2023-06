Tot 250 euro verschil voor een huurauto. Onze reisexpert zocht uit waar je het minst en meest betaalt: "Dit land is echt peperduur”

“Innoveer ook in crisistij­den en neem mensen aan om te blijven groeien”: de levensles­sen van Se­rax-oprichter Axel Van den Bossche (61)

Axel Van den Bossche is oprichter en CEO van het wereldwijd opererende designmerk Serax. We vroegen de ondernemer en vader van vier zonen welk advies hij zou geven aan zijn twintigjarige zelf én wat zijn financiële toppers en missers zijn. “Beleggen in individuele aandelen is misschien wel mijn grootste flater.”