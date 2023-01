Tot 2,55% rente op een termijnrekening: een goede beslissing? Of kies je toch beter voor een spaarrekening?

Spaargids.beDe rentevoeten zijn de voorbije weken aanzienlijk gestegen. Is het dan interessant om nu al een termijnrekening te openen? Of blijf je je geld nog altijd beter op een spaarrekening parkeren? Spaargids.be geeft advies.

Spaarrekeningen

Tot voor kort bracht het gros van de spaarrekeningen slechts 0,11% rente op. Het ging om 0,01% basisrente voor elke dag dat een bedrag op de rekening stond en 0,10% die daar bovenop kwam voor geld dat een heel jaar behouden werd.

Vandaag liggen de tarieven een pak hoger, met dank aan de Europese Centrale Bank. Voor bedragen tussen 125.000 en 200.000 euro valt op de Vision Max-rekening van Santander Consumer Bank al 1,60% te verdienen. Op de Extended-rekening van Aion Bank is dat 1,50% voor leden van de bank. Een lidmaatschap kan er vanaf 3,90 euro per maand. En op de Vision +- rekening van Santander Consumer Bank en de NIBC Direct Getrouwheidsrekening is dat 1,40%.

Een belangrijk element hierbij is de vrijstelling van roerende voorheffing. Op de zogenaamde gereglementeerde spaarrekening betaal je geen belasting op de eerste schijf van 980 euro aan intresten. Bij een rente van 1,50% behaal je dat met een kapitaal van 65.333 euro.

Heb je meer intresten, dan betaal je op het bedrag boven 980 euro 15% belastingen. Let wel: dit geldt voor al je spaarrekeningen samen. Houdt de bank de roerende voorheffing niet in, dan moet je het bedrag zelf opnemen in je belastingaangifte.



Overzicht: Hier vind je de rente die banken momenteel op hun spaarrekeningen bieden.

Termijnrekeningen

Je kan ook kiezen voor een termijnrekening. Die biedt je meer zekerheid. De rente op een spaarrekening kan immers elke dag worden aangepast. Voor de basisrente gaat dat meteen in, voor de getrouwheidspremie vanaf de eerstvolgende start van een nieuwe renteperiode van één jaar.

Voor een termijnrekening is dat niet het geval. Hier ligt de rente meteen voor de afgesproken duur vast. Voor een termijn van één jaar krijg je momenteel met 2,55% de beste voorwaarden bij Deutsche Bank als je minstens 50.000 euro stort. Voor kleinere stortingen leidt MeDirect de dans met een rente van 1,90%.

Voor een termijnrekening op drie jaar haal je de hoogste rente bij Izola Bank en MeDirect (beide 2,25%) en bij Bank de Kremer (2,15%).

Hoe langer de looptijd is, hoe hoger de rente die je mag verwachten, al kan dat door een actie van een individuele bank soms eens doorkruist worden.

Een rente op een termijnrekening is bruto. Je moet er 30% roerende voorheffing aftrekken om tot het nettobedrag te komen. Van een brutorente van 2,55% blijft netto dus 1,785% over. Van een brutorente van 1,90% is dat 1,38% netto.

Het voordeel van een termijnrekening is meteen ook het nadeel. Je rente ligt inderdaad voor de hele looptijd vast. Als de rente ondertussen stijgt, geniet je niet mee. Je belegging vervroegd stopzetten, kan in principe niet, al laten sommige banken het toch toe als je het geld nodig hebt voor een vastgoedproject of om sociale redenen. Vaak gebeurt dan wel een herrekening. Je hebt immers voor een korte periode al een tijd een hogere rente gekregen dan waar je recht op had. Bovendien is de bank op basis van je spaargeld zelf engagementen aangegaan zoals het verstrekken van leningen tegen bepaalde tarieven en ook zij kan daar niet zomaar onderuit.



Tip: Raadpleeg hier de opbrengsten die banken op diverse looptijden geven op een termijnrekening.

Obligatie als alternatief?

Ook hier geef je je geld voor een afgesproken termijn af in ruil voor een overeengekomen intrest. De uitgever van een obligatie kan daarbij zowel een bank, een ander bedrijf of een overheid zijn. Zolang die trouw hun verplichtingen nakomen, is het oké. Let wel: bedrijven kunnen overkop gaan. In dat geval kan je een (deel van) je inleg verliezen.

Een voordeel is dan weer dat je een obligatie kunt verkopen. Maar ook hier kan dat eventueel met verlies zijn. Bijvoorbeeld indien de kredietwaardigheid van de uitgever is gedaald of indien de rente intussen zou zijn gestegen. Je zal dan pas een koper vinden indien je je obligatie ‘met korting’ van de hand wil doen.

Nu overstappen?

Is dit hét moment om over te schakelen van een spaarrekening op een termijnrekening of obligaties? Dat is in essentie vragen of de rente nog veel zal stijgen en wanneer ze dat dan zou doen. Een vraag die altijd moeilijk te beantwoorden is. Vaak wordt dan ook gestreefd naar een gezond evenwicht tussen de beleggingen, dus ook tussen spaar- en termijnrekeningen en/of obligaties. Langlopende beleggingen mag je daarbij alleen doen met geld dat je ook voor die tijd kunt missen.

