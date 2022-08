Tot 16 euro per uur: in deze studentenjobs verdien je het meeste

1. Operator in een fabriek - 16 euro per uur

Zwoegen in een fabriekshal klinkt misschien niet even aanlokkelijk als drankjes rondbrengen op een zonnig terras, maar er zijn toch enkele voordelen aan verbonden. Het hoge loon is daar één van. Wie niet terugschrikt voor zwaar werk in bijvoorbeeld de chemische industrie of metaalnijverheid, krijgt zijn/haar inzet gecompenseerd via het salaris. Zeker indien je in ploegen aan de slag gaat en ook nachten draait. Je hoeft zo minder uren te presteren om een gelijkaardig loon te ontvangen als je vriend of vriendin die pakweg in een supermarkt werkt, en geniet in verhouding van meer vrije tijd (of uiteraard meer centen).



Extra voordeel van de nachtshift is trouwens dat je in de namiddag ook nog wat van het mooie weer kan meepikken. Studenten die van 10 tot 18 uur in een kledingzaak staan, zullen dit bijvoorbeeld moeten missen. Bekijk hier openstaande vacatures voor student-operators.