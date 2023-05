Tot 16 euro per uur: deze vakantiejobs brengen net dat tikkeltje meer op (en zo vind je ze)

Wie mag een studentenjob uitoefenen?

Om een vakantiejob te mogen hebben, via een zogenaamde studentenovereenkomst, moet je minstens 16 jaar oud zijn (of 15 jaar, als je de eerste twee jaar van het middelbaar achter de rug hebt).

En oh ja, je hoofdactiviteit moet ‘naar school gaan’ zijn. Studeer je in juni of de zomermaanden af? Dan mag je nog tot 30 september als jobstudent werken.



Met welke jobs verdien je veel?

Wel, daarbij komen altijd enkele klassiekers terug, zoals studentenjobs in de horeca. De allerhoogste uurlonen verdien je hier niet - je mag uitgaan van zo’n 12 euro per uur -, maar het geheim zit hem naar het schijnt in de fooien. Geen eenvoudige job, maar wel één waarbij de tijd vliegt én waarbij je met allerlei mensen leert omgaan. Iets wat in je latere loopbaan nog van pas kan komen.

Over naar een andere klassieker: de zorg. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat de nood aan mensen in ziekenhuizen en woonzorgcentra groot is. Het loon voor studenten bedraagt er bijgevolg al snel 14 euro per uur en het is bovendien mooi werk om te doen. Je verbetert rechtstreeks de levenskwaliteit van andere mensen. Een studentenjob in de zorg kan je wel alleen uitoefenen als je een opleiding tot een zorgberoep volgt of een zorgkundig visum hebt. En het is natuurlijk ook geen ‘nine to five’.

Wat dacht je van een vakantiejob in de logistiek? Die sector is groot in ons land. België is dan ook een cruciale internationale logistieke hotspot. Als student kan je er bijvoorbeeld aan de slag als magazijnier, orderpicker, lader en losser of verpakker. Je verdient er eveneens een basisuurloon van om en bij 14 euro aangevuld met premies, omdat je in shiften werkt.

De stap van logistiek naar industrie is niet zo groot. Daar kan je bijvoorbeeld als productiemedewerker of procesoperator werken. Hoeveel je verdient, verschilt van sector tot sector. Reken op gemiddeld 13 à 16 euro per uur. Mogelijk heb je wel bepaalde technische kennis of een opleiding nodig om bij een industrieel bedrijf te mogen beginnen.

Ben je ten slotte niet vies van wat zwaar werk, waarvoor je erg vroeg moet opstaan, maar dat wel een mooi brutoloon oplevert? Wat dacht je van vuilnis ophalen? Misschien niet dé meest gegeerde job ter wereld, maar je verdient er met een 15 euro per uur niet onaardig mee. En je bespaart op je fitnessabonnement, want van een work-out mag je zeker spreken.

Wat hou je netto over?

Goed nieuws: ben je als jobstudent aan het werk via een studentenovereenkomst? Dan betaal je geen belastingen op je inkomen, tenzij je op jaarbasis meer dan 13.242,86 euro (brutocijfer voor 2022) verdient. Bovendien betalen jij én je werkgever minder sociale bijdragen dan iemand die in loondienst werkt. Maar ... nu volgt er wel een ‘maar’.

Hoeveel uur mag je werken?

Je mag momenteel namelijk maximaal 600 uur per kalenderjaar als jobstudent werken en zo van de verminderde sociale bijdrage profiteren. Vanaf het 601ste uur betaal je de normale sociale bijdragen. Die extra uren presteer je dan via een normaal contract.

Werk je meer dan 80 uur via een normaal contract en ben je tussen 18 en 25 jaar oud? Dan verlies je die maand bovendien het Groeipakket (kindergeld). Wie jonger is dan 18 jaar, kan het Groeipakket nooit verliezen.

